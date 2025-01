El juez Carretero justifica su indignante interrogatorio a Elisa Mouliaá y dice que hizo su "trabajo" aunque fuera "incómodo"

El juez Adolfo Carretero, encargado de realizar el tan criticado interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá tras denunciar a Íñigo Errejón por agresión sexual, no cree que ofendiera a la denunciante durante su declaración. Así lo han asegurado fuentes próximas al magistrado a laSexta. Defienden que se limitó a hacer su trabajo y a preguntar por los hechos que se estaban investigando y lo que constaba en la denuncia, por lo que es "lógico" que algunas preguntas pudieran resultarle incómodas.

Carretero considera que lo ha hecho todo "bien", por eso estas fuentes han asegurado que va a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las críticas recibidas estos días. Afirma que es un interrogatorio y que las preguntas que ha hecho eran las correctas. "Hice mi trabajo porque esa prueba ha de ser consistente", ha señalado el magistrado a estas fuentes.

Asimismo, acusan a los medios de comunicación de ofrecer información sesgada y de realizar filtraciones interesadas de los interrogatorios realizados a Elisa Mouliaá y a Íñigo Errejón.

Por su parte, el abogado de la actriz, Alfredo Arrién, ha hablado con laSexta y ha asegurado que el juez es "bastante duro y directo" y que entiende la reacción de la población, que ha hecho llegar hasta 900 quejas rellenando un formulario de atención del propio CGPJ. También es consciente de que este procedimiento puede desembocar en varias medidas, lo único que espera es que "no desemboque en una recusación" de Íñigo Errejón, porque no le gustaría que se repitiera la declaración de su representada. "No me gustaría que Elisa Mouliaá tenga que volver a declarar", ha indicado.

El CGPJ abre expediente a Carretero

El CGPJ abría este miércoles una diligencia informativa al juez Adolfo Carretero tras las denuncias recibidas por su actuación durante la declaración de Elisa Mouliáa. El juez se enfrenta a que, si su comportamiento constituye una falta leve, podría tener que pagar una multa de hasta 500 euros y hasta 6.000 si se concluye que es una falta grave. Si llegara a considerarse una falta muy grave, se enfrentaría incluso a la suspensión durante tres años de su carrera judicial.

De momento, se ha abierto una investigación preliminar a partir de las quejas que 900 personas han presentado rellenando un formulario a través del portar de atención al ciudadano del órgano constitucional.

Un interrogatorio sin empatía

El interrogatorio de Carretero a Elisa Mouliaá tras denunciar agresión sexual por parte de Íñigo Errejón, se ha vuelto viral por la falta de empatía del magistrado, así como por la ausencia de tacto con la víctima, a la que presiona con un tono insoportable y formas reprobables. Olvidándose, en todo momento, de que se trata de una víctima de violencia sexual. Durante la declaración, el magistrado le echa en cara el tiempo que tardó en denunciar y le insinúa que "quería algo con él". Acto seguido le pregunta que si es "por eso que ahora le denuncia". Unas acusaciones que han desembocado en numerosas críticas y una condena unánime desde el Gobierno.