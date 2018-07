Un joven transexual de Granada denuncia a dos jóvenes por darle una paliza

Un joven transexual de 21 años ha denunciado la paliza y vejaciones que recibió de otros dos chavales esta semana en Granada, patadas y puñetazos que han forzado dos visitas a urgencias y por las que interpuso una denuncia ante la Policía Nacional, que investiga un posible delito de odio.



El joven granadino, que desde hace unos meses se somete a un cambio de sexo, se recupera en su vivienda de la agresión que sufrió cuando salió a pasear a su perra cerca de su casa. Él ha detallado que no conocía a los agresores, dos jóvenes españoles de 1,80 metros de altura aproximadamente, pero que lo llamaron por su actual nombre y no por el que tenía antes del cambio de sexo.



La Policía Nacional ha explicado que varios agentes investigan la causa para identificar a los agresores, posibles autores de un delito de odio, y proceder a su detención. "Estaba paseando a mi perra y dos niños como de mi edad empezaron a insultarme, pero seguí como si no fuera conmigo. Me decían que si Franco estuviera vivo me fusilarían, que era un degenerado, que por mucho que hiciera siempre sería una mujer y que todo lo hacía por vicioso", ha detallado la víctima.



Cuando el joven iba de vuelta a casa, los agresores le dieron una patada a su perra y le siguieron, le tocaron en la espalda y cuando se volvió, le propinaron un puñetazo en el ojo que le hizo caer al suelo, momento en el que empezaron a darle patadas por todo el cuerpo.



"Pensaba que no iba a salir de ahí, que no iban a dejar de darme patadas nunca, pero la perra empezó a ladrar y salieron corriendo, igual porque creyeron que vendría alguien a ayudarme", ha recordado. Este joven, que no reconoció a sus agresores, interpreta que estos conocen su transexualidad por los vídeos que ha colgado en 'Youtube' en los que cuenta todo el proceso y su experiencia personal, un canal en el que también ha narrado la pesadilla de la paliza.