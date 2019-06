El joven con la mayor nota de Selectividad de España no irá a la universidad: su sueño es ser dramaturgo

Carlos Rodríguez vive en Torrevieja, Alicante, y a pesar de haber sacado un 14 sobre 14 en Selectividad, él reniega de ir a la universidad porque su sueño no está allí: estudiará dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid porque su mayor deseo es estrenar un musical en la Gran Vía.

Carlos ha admitido que está sorprendido por el interés que ha suscitado su nota porque no pensaba que su elección de estudios "fuera a llamar tanto la atención": "Me metí en el itinerario de Ciencias porque se me daba bien", ha declarado, pero su "sueño máximo es estrenar un musical en la Gran Vía de Madrid".

Rodríguez, que ha estudiado en el IES Las Lagunas de Torrevieja, ha señalado que lleva "desde los cuatro años bailando y desde los ocho con la cámara a todas partes, grabando vídeos". Sin embargo, al llegar al instituto, ya le advirtieron de que dejara a un lado "las actividades extraescolares y los hobbies", y más teniendo en cuenta su brillante currículo académico.

Tras rodar un cortometraje sobre el acoso escolar, un profesor le sugirió que "escribiera un musical de teatro para fin de curso", en cuarto de la ESO: "Fue el profesor de Música", ha recordado, "y me lo propuso a pesar de que en el centro no hay itinerario de Artes".

El éxito alcanzado con la obra escolar, y con otras dos que escribió durante el Bachillerato, marcó su futuro. "No era consciente de lo que iba a suceder", ha indicado, "porque entré como futuro ingeniero, matemático o lo que fuera" dentro de las Ciencias y ha salido con vocación de dramaturgo.

En casa le han brindado su apoyo: "Mi madre, desde el principio, me ha dicho que a por todas", ha manifestado Rodríguez, quien ha añadido que a su padre, profesor de Física y Química "le ha costado más, pero después de hablar con él, ya lo ha entendido".

Su progenitor le animó a estudiar Física o Matemáticas en Inglaterra y llegaron a aceptar su ingreso "en la Universidad de Warwick", pero la escena ha podido más. "Me encanta escribir", ha aseverado el estudiante torrevejense, quien se decanta por el teatro como primera y principal opción.

"El cine no lo descarto porque tengo experiencia", ha continuado, "y tengo más de mil folios escritos de una serie de televisión", pese a lo cual prefiere "el contacto directo con el espectador": "Esa sensación de estar ensayando durante meses y que llegue el estreno y salga todo bien es increíble".

Antes de subir sus libretos al escenario, ha confesado que "no había tocado" el ámbito teatral y, de hecho, sus lecturas dramáticas se ciñen, principalmente, a lo que ha estudiado en el instituto. "Calderón, Lope de Vega, Rojas Zorrilla", por un lado, "y Luces de Bohemia, de Valle Inclán".

Entre estas lecturas, su preferida es 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca, mientras que por su cuenta también ha leído "libretos de los grandes musicales". Ahora tramita su ingreso de Arte Dramático.

"Ya he pasado la primera prueba", de carácter general, ha indicado, "y me queda la segunda", que es específica de la rama que quiere estudiar, en su caso, dramaturgia. También ha sopesado "estudiar Física o Matemáticas a distancia", pero "no en cuatro años sino en el tiempo que me vaya quedando libre".