Estela Cristina, la joven de 21 años de origen brasileño que fue encontrada en el aeropuerto de Barajas, presentaba síntomas de hipotermia y tenía varias zonas del cuerpo quemadas por haber dormido en la calle, según relata su madre en 'Espejo Público'.

Kasia afirma que su hija no sufre ningún tipo de trastorno mental, lamentando que uno "no sabe cómo manejar" situaciones de este tipo. "Ahora mismo no la pido explicaciones, estoy más preocupada en curar sus heridas", comenta.

Fueron los padres de la joven quienes denunciaron el pasado martes 28 de enero la desaparición de su hija al llegar al aeropuerto de Barajas procedente de un vuelo de Brasil.

Según explicó entonces Katia, su hija llegó a las 6:00 horas a Madrid procedente de Sao Paulo (Brasil), tal y como les confirmó la aerolínea Iberia y tal y como la Guardia Civil había constatado mediante sus investigaciones, según informaron fuentes de la Benemérita.

Una vez en el aeropuerto, Estela Cristina debía tomar otro vuelo con destino a Granada para regresar a la localidad de Alhendín, lugar donde vive con su madre. La maleta de la joven llegó a la terminal granadina, pero ella no lo hizo, y desde entonces no contestaba a las numerosas llamadas y mensajes que le habían enviado tanto sus padres como amigos y conocidos.

Katia sospechaba entonces que su hija pudiera haber sido recogida en Barajas por alguna persona con la que había charlado durante semanas en redes sociales, y que esta la habría engañado.

Estela Cristina era seguidora de varios grupos de música 'K-Pop' y, a través de Internet y perfiles en redes sociales, había contactado con un grupo de chicos coreanos, con los que había entablado gran amistad y que incluso le ofrecieron un trabajo de maquilladora y peluquera en Seúl.