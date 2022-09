Las imágenes son muy duras. Es el brutal atropello intencionado a una mujer en plena calle y a plena luz del día. Ha ocurrido en Valencia. Un suceso tras el que la protagonista ha hablado con laSexta. Se llama Josefa y el autor del atropello, su yerno, ha huido.

Josefa explica a laSexta que por la mañana habían tenido una discusión, porque su yerno había tenido otro accidente de coche y quería que su hijo pusiera "el carnet de conducir puesto que él no tenía".

La intención del presunto agresor era acusar al hijo de Josefa, pero ella se negó y ahí empezo la trifulca entre varios familiares. "Aquí vinieron. Un hermano de él me pega un palo, el otro se puso a insultarme, a amenazarme. A mi hija también le pegaron un palo", relata.

Y tras unos momentos de mucha tensión entre ellos, se fueron a por el coche. En el interior también iba otra de las hijas de Josefa. "Lo que no me esperaba es que en esa rotonda de ahí, él iba a dar dos vueltas y me iba a dar el tamponazo que me pegó", explica Josefa mostrando contusiones en la cara y en varias partes del cuerpo.

Por suerte, está viva, pero ella cree que "la intención era matarme". "Tengo la mano dislocada, la cabeza abierta, la ceja, el pecho lo tengo del golpe todo negro", describe.

La policía ya ha iniciado una intensa búsqueda para dar con el autor de este brutal atropello. En el coche, además de su yerno, iba otra hija de Josefa que también se ha dado a la fuga.