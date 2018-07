José Bretón: "Los informes psicológicos dicen que soy buena persona"

Cuatro años y medio después de ingresar en prisión, José Bretón concede su primera entrevista a Crónica de 'El Mundo'. Y lo hace para defender su inocencia: "¿Tú sabes lo que dicen los informes psicológicos? Que soy buena persona".

Algo muy distinto a lo que dice el veredicto que le condenó a 40 años de cárcel por asesinar a sus dos hijos quemándoles en una hoguera tras atiborrarles a sedantes: "Voy a demostrar que están equivocados", asegura Bretón. Con la frialdad que ya demostró en el juicio asegura que ni se arrepiente, ni tiene que pedir perdón.

Porque, repite, él no mató a sus hijos para vengarse de su exmujer: "Partimos de la base de que los hechos que dicen ellos no han pasado nunca. Cómo iba a matar por celos si mujeres hay más". Habla, sorprendentemente tranquilo y en presente, de Ruth y José. Dice que se acuerda de ellos, que tiene sus fotografías en la celda: "Durante mucho tiempo no me dejaron tenerlas".

Asegura que ha sufrido un juicio mediático. Y no le tiembla la voz cuando dice que es una víctima: "Tengo la vida destrozada". Resulta paradójico escuchar el mensaje que le lanza a su exmujer Ruth Ortiz: "Que sea lo más feliz del mundo entero". La mujer a la que él sí le destrozó la vida.