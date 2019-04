Jimena y Shaza, al desnudo en Interviú para abanderar la lucha del colectivo homosexual

Abrazadas y con un gesto tierno, Jimena y Shaza son portada de Interviú esta semana. Vestidas con traje de novia posan también besándose: aseguran que la boda está cerca pero antes tienen el objetivo de que Shaza consiga el asilo en España, de momento tiene autorización legal para estar en nuestro país seis meses. Las dos jóvenes cuentan que tienen en marcha varios proyectos para apoyar a las mujeres y al colectivo LGTBI. "Tenemos con asociaciones LGTBI y vamos a escoger la mejor opción y ayudar y colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance", explica Jimena. De momento la familia de Shaza sigue sin aceptar su homosexualidad. "No lo encajan, no lo aceptan y no lo pueden ver con normalidad y va a costarnos mucho tiempo y van a tener que hacer un sacrificio muy grande", señala Jimena. Jimena trabajará todo el verano en Málaga y Marbella y Shaza tiene entre sus planes aprender cuanto antes castellano.