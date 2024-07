El mundo se ha paralizado después de que Micosoft y Crowdstrike lanzasen una actualización que ha colapsado aeropuertos, administraciones y empresas de todo tipo. Javier Sanz, fundador de ADSL Zone, ha explicado en La Sexta Noticias dónde está el fallo: "El fallo está en la actualización de una empresa de ciberseguridad, de un programa que se llama Falcon, que lo que ha hecho ha sido provocar un problema con el sistema operativo de Microsoft".

Sanz señala la dependencia de Microsoft como otro de los problemas añadidos: "Al ser utilizado por todas las entidades de gran calado, público y privada nos hemos encontrado con un fallo a nivel mundial, que ha provocado este caos y que se está dejando sentir tanto en las bolsas como en la cotización de las propias compañías y también en la forma de operar de estas empresas que si pulsan el botón equivocado pueden colapsar un país".

"El problema ha sido que al depender tanto todas las empresas y entidades públicas de Microsoft, dejan de funcionar muchas cosas y no hay respaldo inmediato y afecta a la ciudadanía", ha añadido.

Por otra parte, Sanz indica que aunque no lo parezca la informática "no es infalible" y aunque no es habitual que estas cosas sucedan "pero suceden tanto en grandes empresas como en pequeñas, en este caso estamos hablando de una de las líderes". Y como resume Sanz, el problema ha estado en que, "alguien ha pulsado donde no tenía que pulsar y se ha roto absolutamente todo.