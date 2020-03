Ivanka Trump ha sacado a la venta su nuevo libro "Women Who Work" (Mujeres que Trabajan) y además, por él recibirá 26 millones de dólares que donará a caridad. El libro levantó polémica al dar consejos al género femenino sobre cómo lograr una carrera profesional de éxito.

En el libro, que Ivanka señala que fue escrito antes de que su padre, Donald Trump, ganara las elecciones presidenciales de EEUU el pasado noviembre, se basa en sus experiencias profesionales como directora ejecutiva de su propia empresa y vicepresidenta de la Organización Trump, y en su papel de madre de tres hijos.

