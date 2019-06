Italia estudia dar tres días libres al mes pagados a aquellas mujeres con dolores menstruales fuertes

Las mujeres que se encuentran en edad fértil se enfrentan cada mes al ciclo menstrual. Para muchas se trata de un fenómeno natural que no afecta a su vida pero esto no es así. Algunas mujeres sufren dismenorrea, se trata de dolores muy fuertes en el periodo de menstruación, algo que no se tiene en cuenta en la mayoría de empresas.

Italia pretende cambiar esto. El parlamento debate la posibilidad de ofrecer tres días de vacaciones pagadas al mes a aquellas trabajadoras que sufran fuertes dolores menstruales, se trata de un proyecto de Ley presentado por la diputada del Partido Demócrata Romina Mura.

Sólo se beneficiarán de la baja aquellas mujeres en edad fértil que sufren dismenorrea o tienen un ciclo doloroso y que además esto esté acreditado por un médico.

Se trata de una 'licencia menstrual' en la que un médico certifique que la mujer en cuestión sufre dolores durante su periodo. Algo que ya es una realidad desde hace mucho tiempo en Orente, donde existe la creencia de que la falta de descanso durante el ciclo provoca más problemas, según el medio italiano Il Messaggero.

La medida ha levantado polémica y críticas desde algunos sectores que consideran que se trata de discriminación positiva que podría tener un efecto contrario, es decir, que la demanda de puestos de mujeres disminuya y que las empleadas que disfruten de ella puedan ser penalizadas laboralmente.

Esta licencia menstrual está impuesta en Japón desde 1947, donde se considera esencial para la protección de la mujer y sus posibles descendientes. Países como Indonesia, Corea del Sur o Taiwán también han aplicado esta medida, que se ha incluido en el código de conducta de la multinacional Nike.