Un bebé de 11 meses ha fallecido de manera repentina en la escuela infantil Caleidoscopio de la localidad de Móstoles, en Madrid. Según fuentes de Emergencias 112, cuando los sanitarios del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa) han llegado al lugar de los hechos, solo han podido confirmar la muerte del menor.

Los profesionales han señalado que, aparentemente, no ha sido causado por un accidente. A la espera de que la autopsia determine las causas exactas del fallecimiento del bebé, todo indica a que se trata de un caso de muerte súbita y no se descarta que padeciera "una dolencia previa que no hubiera sido detectada aún a causa de su corta edad".

Por su parte, la Junta de Portavoces de Móstoles ha constituido una comisión de seguimiento con el fin de conocer la causa de la muerte del menor. Asimismo, se ha acordado decretar dos días de luto y que las banderas del balcón del Ayuntamiento ondeen a media asta, mostrando así "sus más profundas condolencias" a la familia.