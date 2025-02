Investigan en Murcia a una cirujana sin titulación por operar a dos mujeres que acabaron en la UCI

Una cirujana plástica está siendo investigada por Juzgado de Instrucción Número 5 de Cartagena por realizar operaciones de cirugía estética sin tener título homologado en España. Dos de las intervenidas le han denunciado por las secuelas que le dejaron las intervenciones a las que se sometieron.

Para las operaciones, un doctor murciano titulado alquiló un quirófano en una clínica privada Este es quien figura en la documentación como el encargado de las operaciones. Pese a ello, las víctimas señalan que nunca tuvieron trato con él y que todo el proceso se realizó con la investigada.

Tras las operaciones y las consecuencias de las mismas, dos de las intervenidas la han denunciado por esta imprudencia médica porque, tras la operación, ambas fueron ingresadas en la UCI con dificultad para respirar, vómitos y sangrados.

"Me puse morada, me sentí mal, vomitar...", explica Yngrid, una de las denunciantes. Aparte de ser muy doloroso, le afecta a su pierna izquierda ya que no puede andar desde la operación.

De hecho, la acusada le reconoció no estar autorizada para operar en España. "Porque yo no vivo aquí. Cuando vienes aquí como "invitado especial" a hacer una jornada como cirujano plástico de exterior, yo no tengo acceso a planta", recuerda Yngrid sobre la cirujana en cuestión. Por otro lado, la vida de la otra afectada corre peligro si no es intervenida.

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Cartagena ha abierto una investigación contra esta mujer, que habría vuelto a Colombia. Además, se da el caso de que en enero de 2022 una mujer falleció tras haberse sometido a una lipoescultura en la misma clínica privada.