La comisión de investigación del Madrid Arena termina sin sacar nada en claro

La comisión termina sin rastro de autocrítica. Nadie admite nada después de 13 comparecencias nadie ha admitido ni un sólo error.

Se ha asegurado que todo funcionó correctamente, que no hubo botellón, que la instalación era segura, tenía licencia y el dispositivo policial fue el adecuado y algunos, como el ex concejal Pedro Calvo, han dicho no sabían ni que DiviérTT tenía deudas.

Para la oposición que nadie asuma responsabilidades es una tomadura de pelo. Mientras, el Ayuntamiento se defiende atacando. Para ellos el problema fue un exceso de aforo, pasó de los 9650 asistentes a los casi 17.000 tras el recuento judicial

Nadie avisó al Samur

Es lo único que se ha dado por cierto, nadie avisó al Samur de un evento al que iban a acudir 10.000 personas la noche de Halloween. Aunque para el Ayuntamiento se trataba de un evento privado donde no tenían competencias.

El médico estaba desbordado

Es la impresión que tuvo el supervisor de guardia del Samur al llegar al Madrid Arena, según se recoge en el sumario del caso, que al llegar escuchó del doctor Viñals decir: “Toda la noche atendiendo borrachos y ahora me traen esto”.

Los grandes ausentes

El veto del Partido Popular impidió que la alcaldesa Ana Botella compareciera en la comisión, como máxima representante del Ayuntamiento, para explicar, entre otras cosas, porqué se fue en plena tragedia a un spa a Portugal. El otro gran ausente ha sido Miguel ángel Flores, nos quedamos sin saber por qué vendió mas entradas de las permitidas.