Llegó a España hace cuatro años en patera y asegura que es la primera vez que se siente tratado así, de forma racista. En las imágenes que acompañan esta información se ve como un portero de seguridad agarra con fuerza a Houssam. Le tira al suelo y le inmoviliza con unas esposas. Mientras, se escucha al joven denunciar que le están agrediendo e increpando con insultos homófobos. "Acaba de insultarme llamándome maricón", grita Houssam con impotencia.

Mientras, se oye también a los compañeros de seguridad intentar justificar la reacción. "Ha pegado a mi compañera", dice uno. Pero un amigo del joven lo niega: "no ha pegado a nadie porque estaba yo delante".

Y es entonces cuando en el vídeo se ve cómo se acerca una mujer. Houssam sigue inmovilizado en el suelo, ella de pie le grita y le escupe en la cara. Todo ocurrió en la madrugada de la noche de San Juan, cuando Houssam y un amigo se encontraban de fiesta. El propio Houssam relata a laSexta que al volver a entrar a una de las barracas de Alicante, le cortaron el paso a su amigo alegando cuestiones de aforo. "Le dije que el chico que iba detrás de mí era mi amigo y que si podíamos pasar juntos" pero "la chica me empuja y yo le respondí que no me empujase".

Según cuenta, fue entonces cuando los vigilantes de seguridad le dieron golpes y puñetazos. "Recibí golpes en el codo, en la cara también, se me partió el labio y en la espalda muchísimo". Reconoce que a partir de ahí sólo deseaba que llegara la policía "para salvarme de esos inhumanos".

Houssam llegó a España en patera hace cuatro años y es voluntario de Cruz Roja. Él ha denunciado los hechos ante la Policía y también los insultos. La vigilante de seguridad también ha denunciado a Houssam, diciendo que fue él quién la agredió.