La indignante conversación entre una joven un casero que refleja la situación de los alquileres en España

Los precios de los alquileres en España cada vez son más altos, pero en algunos casos sobrepasan el límite. La cuenta de Twitter @elZulista, que se dedica a compartir de manera anónima anuncios abusivos que publican muchos portales inmobiliarias, ha difundido una conversación de Whastapp entre una joven llamada Laura y un casero.

La chica, que busca una habitación en Barcelona, encontró un anuncio en Internet y decidió contactar con el casero. Para su sorpresa éste le pedía, 270 euros al mes por una habitación compartida con tres personas más, una cantidad excesiva para lo que se ofrece.

No obstante, la conversación no quedó ahí. En ese momento se enzarzaron en una "discusión" que dejó al descubierto la precariedad de los alquileres en nuestro país. "Si compras un piso en Barcelona no puedes poner el alquiler a un nivel de Albacete, sino saldría perdiendo y tan tonto no soy. Si estuvieras más formada te pagarían más y no te parecería tan caro", comenta el casero.

Ante el comentario tan desafortunado, ambos siguen una tensa charla que no tiene desperdicio.