Indignación después de que el tribunal de 'La Manada' absuelva de violación a un hombre y sólo lo condene por agresión

Denunció a su pareja por violación, pero él ha sido absuelto. El mismo tribunal que juzgó a 'la Manada' no ve probada la agresión sexual. Ella dijo que no, se resistió, pero por su bien, acabó consintiendo.

"Precisó que acababa por consentir la penetración por vía anal para acabar con esas discusiones, insultos…", incluye la sentencia. El hombre tenía antecedentes por violación y sí ha sido condenado a diez meses pero por insultarla y agredirla con un cenicero, no por violación. "Nos encontramos ante un déficit probatorio insalvable", añade la sentencia.

Las reacciones no se han hecho esperar. "Sentencias de este tipo nos hacen retroceder en el mensaje de tolerancia cero", ha dicho María Solana, portavoz del Gobierno de Navarra.

Indignación porque este mismo tribunal condenó a también a diez meses por maltrato ocasional a un hombre que intentó asfixiar a su mujer en presencia de sus hijos.

"No me parece desacertado, por mucho que se ataque con un cuchillo no significa que se quiera matar", dice Carlos Bacaicoa, abogado de la víctima de 'la Manada'.

No son los únicos casos que preocupan, la Audiencia de Lleida ha condenado a dos hombres por abuso sexual pero no por agresión. Según la sentencia, ella les dijo llorando que no quería, pero no hubo intimidación.

"¿Cómo es posible que sea la víctima quien muestre un comportamiento o circunstancias que eviten la agresión?" se pregunta Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad.

España a la cola de los países europeos que denuncian este tipo de casos por el temor de las víctimas a no ser creídas.