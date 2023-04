El fuego avanza rápidamente por el norte de Cataluña después de que los Bombers de la Generalitat hayan logrado controlar esta tarde el incendio que arde entre Cataluña y Aragón, que ha quemado más de 400 hectáreas entre ambas comunidades.

Ahora, se están centrando en ralentizar el avance del que afecta a Portbou, en Girona. El incendio se ha originado en la localidad francesa de Cerbère y ha sido arrastrado hasta Cataluña por el fuerte viento.

Los bomberos han logrado que los flancos avancen más lentamente y que el frente quede frenado en la zona del pantano del municipio.

En el lugar trabajan con "fuego técnico" (quemar márgenes para impedir el avance de las llamas) y herramientas manuales para conseguir cerrar el perímetro. El intento de los bomberos es que este incendio, que baja por el Puig de l'Àliga, no pase a la vertiente sur de la montaña.

De momento, según el último balance de los Agentes Rurales, ha afectado a 96,37 hectáreas del Espacio Natural Protegido del Macizo de Albera, en Portbou. La Prefectura gala estima que este incendio ha afectado a unas 700 hectáreas en ese país.

Protección Civil, por su parte, ha informado de que el ayuntamiento de la localidad le ha comunicado que una veintena de personas están acogidas en el antiguo teatro situado en la calle Méndez Núñez. La Cruz Roja está preparada para atenderlas si fuera necesario.

La mayoría son ciudadanos franceses que no pueden volver porque la carretera Nacional-260 está cortada. Protección Civil ha pedido también que, si no es necesario, los ciudadanos no se acerquen a la zona de Portbou, para dejar libre el tránsito de los equipos de emergencias y para evitar las molestias que ocasiona el humo

Hay movilizadas más de 40 dotaciones terrestres de los bomberos de la Generalitat y ya se han incorporado medios aéreos, después de que la tramontana lo haya impedido las primeras horas. El fuerte viento es el que ha empujado brutalmente el fuego y ha hecho que cruzara la frontera con Francia a primera hora de la tarde.

Los cuerpos de emergencias esperan poder darlo por estabilizado pronto

El jefe de Emergencias de Girona, Jordi Martín, ha dicho que los cuerpos de emergencias esperan que este lunes por la mañana se pueda dar por estabilizado el incendio que quema en Portbou (Girona).

Para ello, los Bombers de la Generalitat deberán trabajar durante toda la noche, ha explicado Martín en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas Por Europa Press. Además, ha detallado que el perímetro del fuego actualmente está alejado de las zonas habitadas, por lo que los cuatro vecinos de las masías que han tenido que ser desalojadas podrán volver "pronto" a sus domicilios.

Los Bombers han detallado vía Twitter que los flancos del fuego "avanzan más lentamente", y que la cabeza del incendio esta frenando en la zona del pantano de Portbou.