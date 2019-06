Un incendio forestal devora 150 hectáreas en el Perelló, Tarragona

Un incendio forestal ha calcinado al menos 150 hectáreas en El Perelló, Tarragona, desde que se desatase el fuego este mediodía.

Las llamas han obligado a cerrar la carretera TV-3022 y a desalojar a una docena de vecinos de nueve masías de la zona.

Según las primeras investigaciones la causa del incendio ha sido la quema de restos agrícolas de poda de olivo sin medidas de prevención.

Pese a que lleva activo desde las 11:42 de la mañana los bomberos no han podido controlarlo por el momento debido a las intensas rachas de viento.

No obstante, no afecta a núcleos habitados ya que se encuentra junto al parque eólico de las Colladetes por lo que no han hecho falta más evacuacions ni confinamientos.