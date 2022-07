Bomberos de la Comunidad de Madrid continúan trabajando la noche de este martes en un incendio forestal que se ha registrado en la A-4, dentro del término municipal de Aranjuez. Las llamas han obligado a desalojar a última hora de la tarde varias viviendas de la urbanización La Penicilina, así como algunas naves situadas en el polígono industrial Gonzalo Chacón.

El fuego ha evolucionado hacia el polígono industrial Gonzalo Chacón ayudado por el viento y todavía no está controlado ni estabilizado, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. No obstante, la previsión de los bomberos es que mañana, con la llegada de la luz y de los primeros equipos aéreos, si no hay problemas con el viento que compliquen la situación, el fuego pueda estar controlado.

Durante toda la noche, las dotaciones de Bomberos Comunidad de Madrid y Brigadas Forestales continuarán con las labores de extinción del incendio que se ha originado sobre las 18:00 horas a la altura del kilómetro 49 de la A-4 por causas que están siendo investigadas.

Pese a que la carga de fuego en el perímetro es ya mucho menor, hay algunos focos concretos en los que se está trabajando con medios terrestres.

Al lugar han acudido 20 dotaciones terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y Brigadas Forestales y siete medios aéreos y, de forma preventiva, sanitarios de Cruz Roja y del Summa 112, aunque de momento no se han registrado heridos o afectados.

También se han personado en el lugar efectivos de la Policía Local, así como agentes de la Guardia Civil y de Protección Civil. Ninguna persona ha precisado atención sanitaria. El Gobierno regional ha activado la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), establecido para fuegos que pueden ser controlado con los medios del Plan pero que por su posible evolución necesitan medidas para protección de personas y bienes con una demanda de defensa alta. Igualmente, se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado para la coordinación del dispositivo en la zona del aparcamiento de un hipermercado del polígono industrial.