Los niños reciben cada vez más regalos en Navidad, cuya principal razón es, según Eva Millet, autora de 'Hiperpaternidad', "puramente demográfica". "Cada vez tenemos menos niños y estos niños se tienen muy tarde, se desean muchísimo y son más que nunca los reyes de la casa", señala la autora.

Así, olvidamos la regla de los cuatro regalos, que consiste, tal y como explica el sociólogo Francesc Núñez, en regalar "algo que necesitas mucho en el día a día (una cosa útil), ropa, algo de cultura y el regalo que le hace tanta ilusión". "Poner esos horizontes te ayuda a ti y a los familiares", defiende.

Los expertos recomiendan seguir esta regla para poner límites, por lo que es importante evitar los catálogos y escribir la carta junto a los niños. En este sentido, Francesc Núñez afirma que "parece que el catálogo sea la realidad, por lo que te encaprichas o quieres algo de esa realidad, mientras que la de tu casa no es lo que tenías pensado. Es mejor no condicionar", subraya.

Otra de las recomendaciones es pedir menos juguetes y, en su lugar, introducir una paga. "Es un regalo que va a perdurar en el tiempo y va a contribuir en su aprendizaje de las finanzas", explica Laura Mascaró, autora del libro '¿Dónde crece el dinero?', quien destaca que "se trata de aprender a calcular las consecuencias de tus decisiones o la no decisión, para saber cuándo te compensa o no compensa demorar la gratificación".

Es importante, insisten, que las decisiones sean suyas y no juzgarlas, pero sí acompañarles para evitar las compras compulsivas. "Debemos querer que se equivoquen porque si no, no van a aprender. ¿Qué va a hacer un joven que no ha tenido que gestionar su propio dinero cuando tenga un sueldo? Prefiero que mi hijo se equivoque gastando siete euros cuando tienen siete años que un sueldo cuando tienen 20 años y lo que hagan va a tener efectos en sus finanzas", manifiesta Mascaró.

Con Santa Claus y los Reyes Magos a punto de llegar a España, recuerde que menos es más.