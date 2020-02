Nicole y Jimmy LaCugna han mostrado su decepción e indignación con el hecho de que autoridades religiosas les hayan anunciado que su hijo Anthony, un niño con autismo, no podrá recibir la primera comunión en la iglesia local, la de Saint Aloysius, en Nueva Jersey, EEUU, según informa 'Daily Mail'.

El padre de Anthony ha denunciado este hecho en su perfil de Facebook, en el que contó que, tras pedir explicaciones de por qué su hijo no podría hacer la comunión le respondieron que "su discapacidad lo hace incapaz de diferenciar lo correcto de lo incorrecto".

"Nicole y yo nos informamos que nuestro hijo Anthony no podrá hacer su comunión este año", comienza el post del padre del niño, explicando que su hijo, que no puede expresarse con palabras, está en la edad de hacer de comunión, pero que "el padre Bambric de la Iglesia Saint Aloysis en Jackson y la Arquidiócesis de Trenton" han tomado la decidido que no podrá hacerla en la iglesia local. "Deberían estar avergonzados de sí mismos", ha manifestado.

El hombre ha expresado que se trata de una situación "dolorosa y difícil de comprender". "Todos somos creados por Dios y ahora nuestro hijo está siendo rechazado de la fe católica debido a su incapacidad de comunicarse", ha lamentado, ya que toda la familia es creyente.

Además, Jimmy LaCugna ha dicho que espera que este suceso se haga "viral" y llegase a las partes involucradas por este "acto vergonzoso y desalentador contra un niño que tiene una discapacidad y que ni siquiera sería capaz de pecar porque es uno de los niños más dulces e inocentes que alguien se puede encontrar".

Por su parte, Nicole LaCugna, madre del menor, ha contado a 'ABC7' que lo único que quiere es que su hijo "sea tratado como todos los demás". "Independientemente de si es a través de la iglesia, de la escuela o la sociedad, Anthony tiene que tener los mismos derechos que el resto tenemos", ha añadido.

El objetivo de estos padres con su denuncia es que ninguna otra familia en su situación "tenga que sentir" lo que a ellos les han hecho sentir rechazando a su hijo una institución en la que han creído y confiado durante toda su vida.