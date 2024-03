Casi todos tenemos ropa sin estrenar: entre una y cinco prendas de media, según una encuesta. Además, pone el foco en que 4 de cada 10 españoles reconocen que compran ropa cada tres meses, un 29%, cada mes. Hay unanimidad: compramos más ropa de la que necesitamos porque la mayoría (75%) asegura que usa las prendas menos de 20 veces.

Mucha de esa ropa acaba en el desierto de Atacama (Chile): son toneladas y toneladas de ropa tirada a la basura. Mucha de ella llega, probablemente, desde nuestra casa. Según un estudio reciente, 8 de cada 10 mujeres reconocen que tienen entre una y cinco prendas de ropa, en el armario, sin usar.

"Tengo algún par que no me he puesto nunca", señala una joven a laSexta Noticias, y otra añade que es "completamente verdad": "Yo me la compro sin probar". ¿Pero qué dicen ellos? "Sí hay cosas sin estrenar", cuenta un joven y otro añade que tiene "bastantes cosas", aunque "normalmente vende lo que no usa".

Celia Ojeda Martínez, portavoz de Greenpeace, asegura que "consumimos el doble de ropa que hace 20 años y, de hecho, nos duran la mitad del tiempo". Por su parte, Francisca Blasco, decana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, explica que las "redes juegan un papel". "En primer lugar, muy aspiracional" y unido a "la presión que es brutal".

Parece obvio, sí. Consumimos más ropa de la que necesitamos, y eso tiene consecuencias. La industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Es la responsable del 10% de las emisiones. Celia Ojeda señala que los "ríos de Asia llevan el color de la moda en Europa". Y Blasco añade que "hay que consumir menos, está claro": "Hay que reciclar más, hay que dar una segunda vida, hay que hacer una economía circular real".