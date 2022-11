Los viajeros de Cercanías y Rodalies y de media distancia de Renfe se verán afectados por la segunda jornada de huelga convocada por el sindicato CGT, que se celebrará este viernes 11 de noviembre.

La primera, que tuvo lugar este lunes, fue secundada por 217 trabajadores de un total de 7.468 que podrían haberla secundado, según datos de Renfe. Así, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos de entre el 50 % (hora valle) y el 75 % (hora punta) de los trenes de Cercanías; del 65 % de los de media distancia; del 72 % de los trenes de larga distancia y del 25 % de los trenes de mercancías.

En concreto, con motivo de las dos jornadas de huelga de los 1.143 trenes afectados de media distancia se propone la circulación en servicios mínimos de 749, lo que supone el 65 %, cancelando 394. En el caso de los trenes de viajeros de alta velocidad/larga distancia de los 617 trenes afectados por la huelga se propone la circulación en servicios mínimos 446, lo que supone el 72 %, cancelando 171.

En el caso de los trenes de mercancías de los 557 afectados por la huelga, circularán en servicios mínimos 139, lo que supone el 25 %, cancelando 418 con el consiguiente impacto negativo para las cadenas de logística de decenas de grandes y medianas empresas industriales españolas, indica Renfe.

Para mañana viernes, día de gran movilidad de viajeros por la víspera del fin de semana, además de los servicios mínimos fijados por el Ministerio, la Generalitat de Cataluña ha fijado unos servicios mínimos del 66 % de los trenes de Rodalies en hora punta y del 33 % en hora valle.

Cómo saber si mi tren está afectado por la huelga de Renfe

Para comprobar a qué trenes les afectará la huelga es necesario recurrir al listado del Ministerio de Transporte y que recoge los trenes que están incluidos en esos servicios mínimos. Puedes realizar tú búsqueda de forma más sencilla con el siguiente buscador de laSexta. Si al filtrar tu tren no aparece es que sí que está afectado por la huelga.

Otra de las formas de comprobar - o incluso corroborar que tu tren no saldrá - es simulando que vas a comprar un billete a través de la web de Renfe. Si el tren elegido "no está bloqueado" para la compra, significa que "va a circular".