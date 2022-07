Entre esta multitud de los encierros de San Fermín, hay quien corre muy emocionado porque esta será su última vez. "Hoy es el último día que corro", confiesa Vicente conteniendo las lágrimas.

Otros, empiezan a pensar en la retirada. "Siempre he dicho que este año es el penúltimo. El año que viene, será la penúltima también", dice entre risas Salvador. Mientras que otros, como Ángel se resisten a que estos sean sus últimos Sanfermines: "No descarto, que el año que viene diga que es el último".

Los veteranos seguirán corriendo los encierros hasta que el cuerpo aguante. "Llevo 44 años corriendo y mientras me den las piernas seguiré", asegura uno de ellos. Quizá los novatos tengan los mismos nervios y emoción, pero desconocen los riesgos.

En los encierros, la experiencia es muy importante. Quienes han vivido más de 40 Sanfermines, saben que hasta un resfriado puede costarte una cornada. Según cuenta otro veterano: "Me cogió el toro. Porque estaba resfriado y me puse un jersey, y me cogió del jersey".

La veteranía es un grado, por ello, en el vídeo superior puedes ver este reportaje dedicado a los veteranos de los encierros de San Fermín en el que podrás ver cómo hasta el último encierro siempre se aprende algo.