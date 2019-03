El hospital de Tomelloso cita pruebas del corazón para 2017

Inmaculada padece una enfermedad del corazón. El especialista le ha pedido dos pruebas y su sorpresa ha venido en el momento de recoger la cita. "Una de ella es un holter que me dan la prueba para febrero del 2016, otra de ellas es una ecocardio que me dan la cita para enero de 2017", dice la afectada.

Una prueba, esta última, que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no ha tardado ni un día en cambiarle después de que al publicarla en las redes sociales tuviera una gran repercusión.



Pero no es el único caso, Segundo vive preocupado la llegada de sus otras dos pruebas, y como cuenta, "las dos pruebas que tengo para el cardiólogo las tengo para el 2016 y yo estoy mosqueado con este tema".

Los sindicatos aseguran que hay muchos otros pacientes en la misma situación por la falta de especialistas. El CSIF declara que "no haría falta una, haría falta más gente, y por eso no quieren venir, porque no hay medios humanos para solventar una lista de espera cada vez más creciente".

Desde el hospital afirman que se trata de un problema informático, pero que son citados de nuevo en un corto plazo de tiempo. "Es verdad que es un incordio y que es incómodo, pero eso no significa que vayamos a atender al paciente en ese plazo tan disparatado", asegura el gerente.

Sin embargo, hay quienes van a cumplir ya los dos años de espera. "Yo me presenté para hacerme la prueba pensando que era para 2014 y me dijeron que faltaba un año, y que la adelantarían, aunque todavía no me han llamado para adelantarme nada".

El servicio de cardiología lleva además cuatro meses sin especialista, porque según aseguran desde el hospital, no han encontrado a nadie para el puesto.