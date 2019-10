PISCIS

SALUD:

Desprendes energía y vitalidad, pero en estos días debes cuidarte físicamente. Intenta dormir algo más. Riesgo de heridas o cortes.

DINERO:

Déjate llevar por tu intuición.Tendrás suerte en la renovación de contratos, pero trata de no ser demasiado sincera con los compañeros.

AMOR:

Tienes un magnetismo especial para provocar el flechazo. Gracias a tu labia podrás relacionarte con alguien que no es de tu ciudad.

ACUARIO

SALUD:

El aparato digestivo te puede dar un aviso y lo que parecen gases pudiera ser algo más complicado No temas hacerte un chequeo general.

DINERO:

Dedícate a los estudios y a lograr metas que tenías olvidadas. Tus trabajos personales se valorarán más y subirán un poco tus ingresos.

AMOR:

Necesitas amar, sentirte apasionada y llevar una vida sexual más intensa, la rutina te aburre. Tendrás un disgusto con alguien muy querido.

CAPRICORNIO

SALUD:

Tu estado de ánimo mejora y empiezas a ver las cosas con optimismo. El calor te agobia y la zona lumbar puede darte un aviso.

DINERO:

Los gastos ocasionados en tu casa te llevarán a gastar todo el dinero e incluso a pedir un crédito hipotecario. El 9 puede darte suerte.

AMOR:

Estás en un buen momento para apreciar la compañía, la pasión y las atenciones de la persona que te quiere. Te invitarán a una fiesta.

SAGITARIO

SALUD:

Debes cuidar tus huesos. La gimnasia te irá muy bien.Tu estado nervioso hace que no duermas bien,pero no te habitúes a los somníferos.

DINERO:

Tienes que ser más astuta para los negocios y no fiarte de quien dice que te quiere ayudar, pues sabes que, en el fondo, te envidian.

AMOR:

La relación con tu pareja es normal y no se vislumbran cambios. Aclara un malentendido con tu familia política y notarás que te quieren más.

ESCORPIO

SALUD:

Cuidado con los contagios por falta de higiene o precaución. Debes extremar las medidas de aseo,sobre todo si haces viajes fuera de tu país.

DINERO:

Podrías obsesionarte con el trabajo y alguien puede hacerte una faena. Ten cuidado con jefes y compañeros y permanece atenta a los cambios.

AMOR:

Los acontecimientos relacionados con el amor pueden desencadenarse. Vivirás días apasionados y tu vida sexual atravesará un momento óptimo.

LIBRA

SALUD:

Evita las prisas y los despistes porque puedes sufrir un golpe en la cara o en la cabeza, aunque sin consecuencias.

DINERO:

Debes adelantar un trabajo para la nueva temporada. No prestes dinero a tus amigos: se lo gastarán en divertirse y no te lo devolverán.

AMOR:

Estás predispuesta a enamorarte, pero será un amor sin futuro porque te motivará por poco tiempo. La familia te llena de cariño te miman.

VIRGO

SALUD:

Comer de manera sana, caminar y moverte más de lo habitual pueden ayudarte a adelgazar, pero tienes que evitar comer dulces entre horas.

DINERO:

A través de una persona amiga, alguien puede hacerte una oferta de negocio o trabajo. No confirmes nada hasta que todo esté bien seguro.

AMOR:

Puede que te fijes en una persona con la que vivirás una aventura. Habla claro con tu pareja y si quieres cortar la relación, hazlo pronto.

LEO

SALUD:

Puedes sentirte desanimada y deprimida. Te apetece estar sola pero, por otro lado, es peligroso sentirse aislada.

DINERO:

Si has pensado cambiar de trabajo, no lo dudes y toma la iniciativa. No debes consentir que te dominen. Es un mal momento para vender algo.

AMOR:

La conjunción planetaria no será propicia si quieres dar un cambio a tu vida.Sigue como estás,aunque te encuentres en un momento de apatía.

CÁNCER

SALUD:

Un bajón en tus defensas puede producirte un problema de salud que superarás enseguida. No hagas dietas por tu cuenta y come cosas variadas.

DINERO:

Procura no gastar en quien no te lo agradece. En cambio, darás una gran fiesta para hacer felices a los tuyos.

AMOR:

Tensiones y malentendidos pueden hacer que te sientas fría y distante. Podría romperse una relación que está deteriorada desde hace tiempo.

GÉMINIS

SALUD:

Estos días podrías tener algunas décimas de fiebre, debido a un pequeño catarro o a un problema de garganta, que solucionarás enseguida.

DINERO:

Aunque gastas dinero con tus amigos, estás tranquila con tus previsiones de trabajo y los ingresos van bien. Te comprarás un capricho caro.

AMOR:

Es el momento de hablar claro y decir todo lo que piensas desde hace tiempo.Puedes tener suerte rompiendo una relación que no tiene futuro.

TAURO

SALUD:

Sientes cierto agotamiento físico y psicológico. Tómate la vida con más calma y procura dormir más horas.

DINERO:

En tu vida laboral no hay cambios ni novedades y te estás empezando a cansar. Ten paciencia, pronto recibirás una buena noticia.

AMOR:

Demuestra un poco más de afecto a tu pareja y no reproches historias que pertenecen al pasado. Tienes que saber perdonar.

ARIES

SALUD:

Engordas casi sin darte cuenta, pero es algo que no te debe obsesionar. Cuídate, haz ejercicio y sigue una dieta sana y equilibrada.

DINERO:

Frena tus caprichos y trata de pagar todas las deudas que tienes pendientes. Si tienes un negocio o venta importante, todo saldrá bien

AMOR:

No te imagines historias ni creas todo lo que te cuentan. Si no confías en tu pareja, será mejor que lo dejes.

