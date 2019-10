PISCIS

SALUD:

Los cambios de clima te van de maravilla y los viajes cortos te animan. Distraerte un poco será tu mejor medicina para los nervios.

DINERO:

No todo en la vida ha de ser trabajo y ahora te darás un respiro gastando un dinero en algo que disfrutarás gustosamente con tu familia.

AMOR:

Puedes ligar lo que quieras pero no te apetece mucho la idea de seducir a nadie. No pienses en el pasado porque no volverá.

ACUARIO

SALUD:

Te sientes fuerte y en forma, pero tu estómago puede molestarte, con pesadez y ardores. Cuida tus pies y acude a la consulta del pedicuro.

DINERO:

La economía va bien y,en poco tiempo,pueden mejorar tus ingresos.Evita despertar envidias contando lo que vas a comprar o lo que te regalen.

AMOR:

Tu pareja te dedica toda clase de atenciones y debes corresponder con cariño. Evita tu mal carácter cuando estés con la familia política.

CAPRICORNIO

SALUD:

No es el momento adecuado para comenzar una dieta alimenticia porque no conseguirás nada.Evita el alcohol.

DINERO:

Hacer un pequeño paréntesis en tu trabajo te vendrá bien, pero no debes dar un cambio a lo loco o saldrás perjudicada. El 6 te dará suerte.

AMOR:

Etapa de cierta apatía y frialdad por tu parte,aunque aparentéis que todo va bien.No le eches la culpa a tu pareja ,la culpable eres tú.

SAGITARIO

SALUD:

Notarás que tus piernas están algo pesadas e hinchadas. Evita tomar grasas y no te pongas ropa muy ajustada.

DINERO:

Es posible que tengas una buena racha económica y que tus proyectos se desarrollen favorablemente. No te fíes de las promesas.

AMOR:

En estos momentos tu vida amorosa puede llegar a complicarse debido a que Venus influye negativamente en tus sentimientos más íntimos.

ESCORPIO

SALUD:

Molestias en la garganta durante el fin de semana. En cambio, y por suerte para ti, has superado tus dolores articulares.

DINERO:

Buena suerte en el azar si juegas sola.El negro te da energía.Si tienes que renovar un contrato laboral,deja bien claro el tema económico.

AMOR:

No te das cuenta de que te has vuelto fría y distante.Intenta ser tú quien provoque con tu pareja unas relaciones más íntimas y apasionadas.

LIBRA

SALUD:

El viento y la contaminación pueden provocarte una conjuntivitis. Lávate los ojos con manzanilla dulce y templada.

DINERO:

Los estudios,el trabajo y los negocios están un poco parados y te falta ánimo para rematar tus proyectos.Últimamente no confías en ti misma.

AMOR:

No valoras todo lo que te quieren y podrías provocar una difícil situación por mantener una aventura con alguien que no es libre.

VIRGO

SALUD:

En estos días has engordado, lo que te pone de mal humor, pues tienes los nervios a flor de piel. El lumbago puede darte un mal aviso.

DINERO:

Te benefician los números bajos.Si haces un viaje,pon en tu maleta una pequeña cruz y te dará suerte.Podrías cobrar algo por sorpresa.

AMOR:

Aprovecha esta época para salir, alternar y presumir, porque podrías encontrar a alguien especial y surgir el flechazo.

LEO

SALUD:

Un fuerte catarro te tendrá muy fastidiada un par de días. Evita que la tos te dure mucho o que se te complique con un problema de oídos.

DINERO:

Podrías pensar en rematar unos estudios que dejaste colgados o hacer algo nuevo que siempre has deseado.No lo dudes y toma una decisión.

AMOR:

Si no tienes claros tus sentimientos, no decidas nada simplemente por satisfacer a los demás porque puedes equivocarte y ser la perjudicada.

CÁNCER

SALUD:

Estás algo depresiva pero se te pasará enseguida.No te preocupes demasiado por los problemas de los demás.Controla tu tensión si te mareas.

DINERO:

La vida laboral transcurre sin problemas, pero tendrás algunos gastos que perjudicarán tus ahorros. Coloca en tu casa flores blancas.

AMOR:

Debes procurarte una vida sexual intensa y dar rienda suelta al morbo y la pasión.En esta época del año tu atractivo personal es muy grande.

GÉMINIS

SALUD:

La influencia positiva de Marte sobre tu signo crea un escudo para que tu salud esté a prueba de bomba,pero no hagas locuras en el deporte.

DINERO:

Buen momento para dar un giro a tu vida y trabajar en algo que te guste. Discutirás con tus jefes o compañeros al notar su distanciamiento.

AMOR:

Te sientes a gusto con tu pareja,pero debes ser más cariñosa y detallista,pues tu pareja no recibe de ti las atenciones que le dabas antes.

TAURO

SALUD:

No seas aprensiva,pero debes consultar con el especialista cualquier problema de piel.No sigas, sin más,ningún régimen que te recomienden.

DINERO:

A pesar de no faltarte el trabajo, te cuesta ganar el dinero. La idea de invertir en una casa puede ser buena, pero no debes precipitarte.

AMOR:

Si no tienes pareja estable,no intentes encontrarla entre tus amistades.Quizás te sientas mejor sola que con una compañía que te agobie.

ARIES

SALUD:

Te vendrá fenomenal hacerte una cura de salud a base de frutas, verduras, mucha agua y zumos naturales. Olvida las juergas unos días.

DINERO:

Hablar de tus problemas laborales y económicos con amigos te llevará a encontrar una solución.No te compres todos los caprichos que deseas.

AMOR:

Si tienes pareja estable, olvídate de las relaciones esporádicas y las aventuras de verano.

*Teléfono Gabinete Rappel: 806 51 41 61