PISCIS

SALUD:

Te sientes fuerte y con energía. Además, todo lo que comes te sienta de maravilla. Aprovecha este momento para hacer ejercicio.

DINERO:

En el trabajo vas a contar con el inesperado apoyo de una persona muy especial que conseguirá que se te valore más.

AMOR:

No caigas en la trampa de una relación que puede surgir por casualidad y de una manera rara y poco usual.

ACUARIO

SALUD:

No te acerques a nadie que tenga catarro, porque te lo podría pegar y luego te costará mucho quitártelo. Debes tomar más vitamina C.

DINERO:

Vas a recibir buenas noticias relacionadas con los negocios. En el trabajo, evita las discusiones y los enfrentamientos con tus jefes.

AMOR:

Vas a experimentar la emoción del flechazo. Cupido te dispara con fuerza y tu corazón va a latir a un ritmo desenfrenado

CAPRICORNIO

SALUD:

Te dolerá una pierna a causa de un golpe o caída, pero no será nada serio. Una persona muy querida se recuperará de un problema.

DINERO:

Tienes que poner más voluntad y tesón en los estudios y en el trabajo. De esta manera, conseguirás todos los objetivos que te marques.

AMOR:

Atraviesas por un momento en el que tu relación de pareja no está muy clara, procura tomar una decisión que no os dañe.

SAGITARIO

SALUD:

Puedes tener un pequeño problema de salud, pero no será nada serio y te recuperarás rápidamente. Procura descansar más.

DINERO:

Tienes una deuda pendiente que te agobia, pero podrás hacerle frente sin problemas. Intenta no derrochar demasiado.

AMOR:

Notarás que la familia está más unida a ti que nunca. Intenta programar un viaje, os vendrá de maravilla.

ESCORPIO

SALUD:

Tu cabello y tus uñas empezarán a mostrar signos de debilidad. Aliméntate correctamente y si lo crees necesario, acude al médico.

DINERO:

Si tienes que pedir un préstamo para realizar una compra importante, no tengas miedo, podrás devolverlo sin problemas.

AMOR:

La persona de la que te has enamorado no te va a poner las cosas fáciles. Ten paciencia y no pierdas el ánimo.

LIBRA

SALUD:

Vas a sufrir un pequeño accidente en casa o en tu lugar de trabajo. Ten cuidado y mira bien dónde pones los pies.

DINERO:

No te precipites a la hora de comprar o vender algo importante, ya que puedes equivocarte. Los números altos te darán suerte en el azar.

AMOR:

Tu pareja te va a hacer un regalo que te llenará de alegría e ilusión. Te espera buena racha en lo sentimental.

VIRGO

SALUD:

Debido a un enfriamiento, es posible que sufras un pequeño dolor en el costado, acude al medico y así la mejoría será total.

DINERO:

Si estás estudiando, todo va a salir de maravilla y vas a conseguir grandes logros. En el trabajo obtendrás una buena recompensa.

AMOR:

Necesitas querer y sentir que te quieren. No sueñes con imposibles y procura ser más realista. No te das cuenta, pero el amor está cerca.

LEO

SALUD:

Puedes tener síntomas de un incipiente problema de hemorroides, que si lo controlas no tendrá consecuencias.

DINERO:

Sé más prudente y no derroches tus ahorros en cosas que no necesitas. Primero, debes pagar todas las deudas que tienes pendientes.

AMOR:

Los que te rodean te quieren, pero dudas de sus verdaderos sentimientos. No te enfades con las personas mayores y ten paciencia.

CÁNCER

SALUD:

No tienes fuerza de voluntad para no tomar alimentos que te sientan mal, y esto te produce dolores y pesadez de estómago. Cuídate.

DINERO:

Si tu trabajo te obliga a viajar, tendrás mucha suerte. Dialoga con tus jefes y por ahora, no exijas aumento de sueldo.

AMOR:

Enfados, malas caras y disputas provocados por los nervios y la falta de paciencia. Te pueden llevar a romper tu relación de pareja.

GÉMINIS

SALUD:

Una rodilla puede ser motivo de atención. Deberías acudir a un médico. Puedes resentirte de un golpe o caída que hayas tenido.

DINERO:

Decídete a terminar unos estudios y a la larga, te sentirás bien. Si has pensado crear una sociedad con una amiga, ten cuidado.

AMOR:

Puedes solucionar esa relación algo complicada si de verdad lo deseas, sólo tienes que pensar en lo bueno que habéis vivido.

TAURO

SALUD:

No puedes quejarte de cómo te sientes estos días, pues tu salud es buena. A pesar de comer lo que se te antoja, no engordas.

DINERO:

Dudas entre seguir en el trabajo o aceptar uno nuevo. Si tienes una actividad artística, no te fíes de los intermediarios.

AMOR:

Puedes enamorarte de una persona mayor que tú, que conocerás por casualidad. No hagas sufrir a tu pareja si piensas dejarla.

ARIES

SALUD:

Un dolor de garganta y alguna décima de fiebre serán el aviso de un catarro. No tengas miedo a sufrir un imprevisto en tu salud.

DINERO:

Te reclamarán un dinero que alguien te prestó y que casi habías olvidado. El número 0 te proporcionará mucha suerte en el azar.

AMOR:

Una prueba de amor, recibirás de tu pareja y conseguirás la estabilidad que necesitas. Valora su cariño por que te quiere.

*Teléfono Gabinete Rappel: 806 51 41 61