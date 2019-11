PISCIS

SALUD: Mira bien dónde pones los pies y sé prudente, ya que, puedes hacerte una torcedura o esguince, aunque no será nada grave.

DINERO: Si trabajas por tu cuenta, los ingresos van a aumentar notablemente. En el azar, los números pares bajos te darán mucha suerte.

AMOR: Tu relación no marcha todo lo bien que deseas. Si crees que es mejor, corta por lo sano, o intenta solucionarlo lo antes posible.

ACUARIO

SALUD: Anímate de una vez por todas y apúntate a un gimnasio, el ejercicio te sentará mejor de lo que tú piensas. No descuides tu alimentación.

DINERO: Los cambios siempre son positivos, sobre todo para ti, enseguida te cansas de la rutina, pero no olvides que no hay que hacer locuras.

AMOR: Vivirás un apasionado romance con una persona que no pertenece a tu entorno. Si tienes una largas relación, puedes tener problemas.

CAPRICORNIO

SALUD: Vigila tu alimentación y no abuses de las grasas y el picante, ya que vas a sufrir ardores, gases y digestiones pesadas.

DINERO: Te has metido en una serie de deudas que te agobian y nadie te puede ayudar a resolverlo. Pon de tu parte, y mejora tu economía.

AMOR: Buen momento para conocer a una persona que te hará olvidar los malos momento vividos, en tu relación anterior.

SAGITARIO

SALUD: Va a surgir un pequeño problema de salud, pero podrás atajarlo sin problemas si sigues los consejos de un especialista.

DINERO: Evita los caprichos y las cosas que no son necesarias o tendrás serias dificultades económicas. Si tientas a la suerte, tendrás suerte.

AMOR: Tu vida amorosa se agita y pronto dará un giro radical que te sorprenderá incluso a ti. Aprovecha el momento al máximo.

ESCORPIO

SALUD: Si notas fiebre y escalofríos, podría ser el principio de una gripe. Cuídate y abrígate bien, sobre todo si sales por las noches.

DINERO: Éste no es el momento ideal para llevar a cabo negocios rápidos y fáciles. Ten paciencia y procura esforzarte más.

AMOR: Sientes cierta confusión, lo cual puede acarrearte problemas. No tomes decisiones sin haberlas meditado bien.

LIBRA

SALUD: Un dolor de muelas te puede fastidiar el fin de semana. Cuando se te pase, no vuelvas a olvidar que tienes que ir al dentista.

DINERO: En el trabajo y los negocios todo va a seguir su ritmo normal. En cuanto a los ingresos, tendrás que esperar para empezar a disfrutar.

AMOR: Aunque tengas una relación estable, vas a sentir que te atrae una persona que entra a tu vida de repente. Ten muchísimo cuidado.

VIRGO

SALUD: Tus manos y tus pies serán tus zonas más débiles estos días. Intenta relajarte un poquito e ir más despacio, puedes tener una caída.

DINERO: La familia y los amigos recurrirán a ti para que les soluciones los problemas. Ten mucho cuidado a la hora de prestar dinero.

AMOR: Vas a vivir unos días de completa felicidad con tu pareja. Si tu corazón está solo, pronto llegará a tu vida una persona muy especial.

LEO

SALUD: Acude al médico para someterte a un chequeo, de esta forma evitarás disgustos. No te agobies por cosas sin importancia.

DINERO: No necesitas pedir apoyo ni recomendación para superar una pequeña crisis laboral. No te dejes llevar por los nervios.

AMOR: Recuperarás la ilusión y el amor volverá a sonreírte mucho antes de lo que tú imaginas. Prepárate, vivirás un perfecto romance.

CÁNCER

SALUD: No te acerques a quien tenga catarro porque tienes facilidad para contagiarte. Cuida tu espalda. Te pueden doler la zona lumbar.

DINERO: Invierte tus ahorros en algo que valga la pena y no compres tonterías. Asistirás a una boda donde lo pasarás muy bien.

AMOR: Debes ser apasionada y más sexual y volcarte en demostraciones de cariño con tu pareja. Una amistad puede resultar peligrosa.

GÉMINIS

SALUD: Aparentemente, estás bien, pero debes cuidar tus huesos si no quieres sufrir mucho en el futuro. Si pierdes peso, te encontrarás mejor.

DINERO: La gente te envidia porque, en apariencia, parece que te sobra el dinero. Intenta ahorrar. El color naranja y el número 7 te darán suerte.

AMOR: Valora lo que tienes y no quieras vivir aventuras imposibles que te compliquen la vida. Te sientes atraída por gente exótica.

TAURO

SALUD: Los nervios se te fijan en el estómago y afectan a tus digestiones. Riesgo de mal sabor de boca, ardores o cólicos.

DINERO: Etapa de continuidad en el trabajo. Lo que te propongan a corto plazo será bueno. No prestes dinero a amigos, vecinos o compañeros.

AMOR: Mucho cariño, buena relación y una perfecta armonía familiar. No tienes ganas de ligues ni de aventuras, aunque te tiren los tejos.

ARIES

SALUD: Como te cuidas mucho, no recaerás en un problema que has padecido. Si has tenido una operación, ya verás cómo te repones pronto.

DINERO: Los viajes te resultarán propicios para atraer la suerte. Un proyecto laboral a largo plazo será muy positivo, económicamente.

AMOR: Quieres mandar y no aguantas que te lleven la contraria. Un disgusto familiar te alejará de un ser muy querido.

*Teléfono Gabinete Rappel: 806 51 41 61