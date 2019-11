PISCIS

SALUD:

Posibles dolores en el cuello y en las vértebras cervicales, por lo que debes evitar los esfuerzos. No te inquietes si tienes mareos.

DINERO:

Los trabajos personales irán bien y si tienes una actividad artística, te valorarán como te mereces.

AMOR:

Intenta ser un poco más paciente y cariñosa con tu pareja. Si tienes que alternar con la familia, te demostrará un gran afecto

ACUARIO

SALUD:

Sentirás mejoría en tus pequeños problemas gástricos, pero evita engordar. No es momento para hacer locuras con la comida.

DINERO:

Recibirás un regalo que te hará mucha ilusión. Si programas un corto viaje, todo te saldrá como tú esperas.

AMOR:

No te ilusiones a primera vista con una persona que te presenten y que de alguna manera impresione tu corazón. Se fiel a tus ideas.

CAPRICORNIO

SALUD:

Te sientes decaída y sin fuerza. Todo puede deberse a que tu tensión arterial en esta época del año está baja. Procura beber más.

DINERO:

Ten cuidado de no perder algo que es un recuerdo de una persona muy querida. Buen momento para un cambio de trabajo.

AMOR:

Etapa de cierto aburrimiento, en la que no estás por la labor de poner de tu parte algo de entusiasmo. No te metas en líos con amigos.

SAGITARIO

SALUD:

Las rodillas pueden darte un aviso. Si desde hace tiempo notas dolor o inseguridad, hazte unas pruebas.

DINERO:

Repasa tus papeles y cuentas y tenlo todo al día. Te harán un regalo muy valioso. Si sales de noche, tendrás suerte.

AMOR:

Pagas tu malhumor con tu pareja y eso no está bien. No te sientes muy seguro del cariño que te demuestra, intenta hablar.

ESCORPIO

SALUD:

Cortarás un catarro que puede comenzar con dolor de cabeza. Te preocupas mucho de la salud de los demás pero no de la tuya.

DINERO:

Gastas a lo loco y luego te arrepientes de haberlo hecho con quien no se lo merece. Si has decido vender algo, se retrasará.

AMOR:

El cariño de pareja, las llamadas, las atenciones de los amigos y la familia harán que te sientas muy querida.

LIBRA

SALUD:

Las caderas te duelen un poco, pero la verdad es que el tiempo libre no lo utilizas para hacer gimnasia o darte masajes. Evita las caídas.

DINERO:

Piensa bien lo que te interesa y lo que quieres antes de dar el paso para un cambio de lugar o profesión. Pueden ascenderte por sorpresa.

AMOR:

Si no tienes pareja estable, aprovecha ahora para lanzar tu mirada a quien te guste. Puedes tener mucho éxito.

VIRGO

SALUD:

Riesgo de recaer en un antiguo problema que, siempre, por estas fechas, reaparece en tu vida. Cuida tu garganta.

DINERO:

Los números muy altos y pares te darán suerte. No seas orgullosa y trata de dialogar con la gente que trabaja contigo o a tus órdenes.

AMOR:

El cariño de la familia y de los amigos pueden acompañarte más que el afecto de pareja. Exiges mucho y no perdonas.

LEO

SALUD:

Si las manos o tobillos se te hinchan, puede deberse a una retención de líquidos. Con un remedio casero te recuperarás.

DINERO:

La vida laboral puede resultar un poco aburrida, pero tú no provocas ningún cambio. Utiliza el color azul marino y tendrás mejor suerte.

AMOR:

Si hablas claro y cedes un poco, puede mejorar tu relación de pareja. La verdad es que, en el fondo, quieres a la persona de siempre.

CÁNCER

SALUD:

Cuida tu corazón y evita el estrés y las obsesiones porque puedes padecer una pequeña taquicardia. Duerme más.

DINERO:

Hablando de proyectos, las cosas no van tan rápidas como quisieras. Meterte en negocios que desconoces puede costarte un disgusto.

AMOR:

Tu pareja te dará una alegría y además, puedes encontrarte con un amigo de hace muchos años. Procura divertirte.

GÉMINIS

SALUD:

Cuida un poco tus oídos y evita que te entre agua cuando te bañes. Si tienes algún granito o picadura que te moleste, acude al médico.

DINERO:

Lo que puede hacerte feliz no es siempre el dinero. El reconocimiento, el afecto de tus jefes y compañeros te reconfortará más.

AMOR:

Buen momento para iniciar un romance o consolidar una relación. Estás en un gran momento de tu vida sexual.

TAURO

SALUD:

Es muy posible que notes que has engordado durante este verano. Procura no agobiarte y no te lances con las dietas severas.

DINERO:

En el trabajo y los negocios todo seguirá estable, así que relájate. Si tientas a la suerte, apuesta por los números impares bajos.

AMOR:

En tu vida de pareja reinará la estabilidad y el diálogo. Es muy posible que recibas la noticia de un embarazo.

ARIES

SALUD:

Si tienes que hacerte una prueba o análisis, no te dejes llevar por los nervios, ya que todo saldrá bien. Evita los ejercicios bruscos.

DINERO:

Gastas a lo loco sin darte cuenta de que luego lo pasas mal para llegar a fin de mes. Frena tus caprichos y vive según tus posibilidades.

AMOR:

No discutas con tu familia por cuestiones de dinero y no busques que tu pareja se enfrente con alguien por defenderte.

