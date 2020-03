PISCIS

SALUD: Alguna visita al médico te creará preocupación, pero sólo será un susto. Debes descantar porque te hace falta.

DINERO: Puedes tener buena suerte en el azar, pero si juegas con gente de tu mismo sexo, ésta desaparecerá. Si tienes exámenes, saldrán bien.

AMOR: Una esperanza y un cierto optimismo pueden tenerte ilusionada, pero parece que hay una mano negra que intenta perjudicarte.

ACUARIO

SALUD: Estás optimista y todo te sienta bien. Deberías ir al dentista y al ginecólogo para hacerte una revisión. Cuida tu pelo, tu piel y tus uñas.

DINERO: Tendrás que hacer frente a un gasto extra que descompensará tu presupuesto. Intenta tener siempre algo ahorrado para los imprevistos.

AMOR: Te sientes enamorada, pero eres muy exigente con tu pareja. Intenta llevarte bien con la familia política. Se más generosa.

CAPRICORNIO

SALUD: No tengas miedo si vuelven unos dolores de hace tiempo. A veces, un hecho sin importancia lo conviertes en un mundo de angustias.

DINERO: Suerte en los viajes. Los negocios de vender o comprar, se te darán bien. Te invitan a una boda que te desnivela el presupuesto.

AMOR: Te vas a ilusionar con la relación que tienes, viviendo el amor a tope. En familia, te sale una actitud protectora.

SAGITARIO

SALUD: Unas décimas de fiebre no son para dejar de dormir, pero debes cortar rápido el principio de una gripe si la notas.

DINERO: Si hace tiempo que trabajas en un mismo sitio, habrá una pequeña crisis. Tendrás suerte en los negocios y proyectos que hagas ahora.

AMOR: Sigue todo sin altibajos, y aunque a veces, te aburre la monotonía, la aventura no es lo tuyo. No olvides los sentimientos.

ESCORPIO

SALUD: Podrías tener síntomas de un principio de catarro, que en principio se cortará pero que volverá en pocos días.

DINERO: Podrás comprarte algo de lo que te has encaprichado. No dudes en pedir ayuda a tu familia para resolver una deuda que te agobia.

AMOR: Planeas algo bonito en tu vida sentimental y tal y como lo preparas puede salirte bien. No comentes con nadie tus coqueteos.

LIBRA

SALUD: Podrías sufrir una reacción alérgica si te automedicas. Si tienes dolor en las encías, picor en la lengua o garganta ve al médico.

DINERO: Puedes pasar por momentos muy positivos en los que el dinero que ganas lo vas a compartir con tu gente de modo generoso.

AMOR: Atraes a gente divertida, es posible que vivas una aventura. Si tienes que decidirte por un nuevo amor, valora lo que te quieren.

VIRGO

SALUD: Puedes tener un problema de alergia que combatirás con rapidez. Observa cualquier mancha o granito que te salga.

DINERO: Es bastante posible que en los próximos días tengas un golpe de suerte. En tu trabajo contarás con la ayuda de tus compañeros.

AMOR: Por una pequeña discusión, podrías vivir momentos de mucha tensión, pero todo se arreglará y la relación volverá a su cauce.

LEO

SALUD: Estás algo mareada, quizá debas controlar tus niveles de colesterol y azúcar. No llevas una alimentación sana.

DINERO:Quizá recibas apoyo y ánimo en tu trabajo. Los jefes o superiores te valoran y protegen. Los números pares altos te dan surte.

AMOR: Sin motivos, discutes y creas problemas a todos. La monotonía te aburre, ahora llega la acción. Atraerás a la pareja de una amiga.

CÁNCER

SALUD: Unas décimas de fiebre y la sensación de cansancio pueden ser síntomas del principio de una gripe. Abrígate más.

DINERO: Las personas de tu mismo sexo intentan fastidiarte. No discutas con tu familia por cuestiones de dinero ni te metas en líos con juicios.

AMOR: Tienes poca paciencia y te alteras por cualquier cosa. No te dejes llevar por los nervios e intenta ser más amable con los que te rodean.

GÉMINIS

SALUD: Por una caída puedes hacerte daño en una rodilla. Quizá tienes un problema y no has reparado en ello. No te mediques por tu cuenta.

DINERO: A través de un familiar te pueden ayudar a ganar dinero. No desprecies la oportunidad de hacer un trabajo con el que disfrutarás.

AMOR: No esperes que sean siempre los demás los que cedan. En tu relación te demostrarán lo que te quieren y aún no lo has sabido valorar.

TAURO

SALUD: Tu ánimo empieza a levantarse, pero otro disgusto te provocará un bajón anímico. Es posible que con el frío te duelan los huesos.

DINERO: Los negocios y proyectos que inicies van a marchar de maravilla. La gente mayor te ayuda y respeta. Suerte en el azar con el 4.

AMOR: Organizarás una fiesta familiar en la que disfrutarás muchísimo de la compañía y el cariño de los tuyos. En el amor todo sigue igual.

ARIES

SALUD: Estás pasando por un buen momento y te sientes segura, con ánimo y fuerzas para todo, aunque quizá te haga falta dormir un poco más.

DINERO: Tienes claro lo que quieres en el trabajo y siempre te sales con la tuya. Un amigo te ofrecerá un negocio fácil o una buena inversión.

AMOR: El rencor no es lo tuyo, y a veces te muestras desagradable. Con tu pareja deberías potenciar la comunicación verbal y física.