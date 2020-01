PISCIS

SALUD: Todo apunta a que tus nervios van a darte la lata estos días. Las mujeres de este signo deben hacerse una revisión ginecológica.

DINERO: Tu economía no atraviesa buen momento, pero, si eres previsora y comedida en los gastos, lo superarás. Pon en casa flores naturales.

AMOR: Tendrás una discusión fuerte, pero todo se arreglará y te darás cuenta de tu equivocación. Ceder en casa, no será positivo.

ACUARIO

SALUD: Puedes tener molestias por un problema estomacal. Ante cualquier síntoma de dolor, acude al médico.

DINERO: Tu bolsillo mejora pero, si dependes de un contacto, permanece alerta para que nadie te haga una faena.

AMOR: Se te complica mucho la posibilidad de tener más tiempo libre y dedicarlo a vivir una aventura pasional. No se te ocurra mentir.

CAPRICORNIO

SALUD: Si te encuentras mal o sientes escalofríos, es posible que sea el principio de un gran catarro. No te fíes del buen tiempo.

DINERO: Tienes que hacer números para poder llegar a pagarlo todo, pero haz por superar las deudas o te superarán.

AMOR: Aunque disimulas, se te nota que no acabas de estar enamorada del todo. Por una desilusión no tienes que juzgas a todos por igual.

SAGITARIO

SALUD: No hagas excesos, ni abuses de tu buen estado físico. El dulce amenaza con hacerte daño; te das demasiados caprichos.

DINERO: Si te proponen la firma de un contrato, repásalo bien antes. No te fíes de ofertas si no las ves muy claras. El amarillo te dará suerte.

AMOR: Si tienes pareja estable, evita las tentaciones y no cometas un error del que luego te puedas arrepentir. No te muestres tan distante.

ESCORPIO

SALUD: Ser precavido en el sexo evita los contagios. Las mujeres pueden tener trastornos relacionados con los genitales.

DINERO: No te dejes llevar por la idea de un familiar para montar un negocio o puedes verte en un lío del que no sabrás cómo salir. Ten cuidado.

AMOR: Que tu pareja sea celosa no lo soportas, pero en el fondo lo que te horroriza es dar explicaciones. Puedes tener una aventura.

LIBRA

SALUD: Atraviesas por un momento en el que se sienten fuertes y optimistas. Buena época para hacer ejercicio.

DINERO: Por un tema económico, surgirá una bronca con unos vecinos. El dinero no te llega para caprichos y eso te hace estar de mal humor.

AMOR: Un amigo puede meter la pata en tu vida privada por una indiscreción. No debes contar tus intimidades, y menos si son infidelidades.

VIRGO

SALUD: No dejes pasar cualquier dolor o pinchazo que notes en la zona genital y ve a un médico. No te obsesiones, pero tampoco te descuides.

DINERO: No vivas por encima de tus posibilidades, porque ese ritmo no lo podrás mantener. Si quieres cambiar de trabajo te costará lograrlo.

AMOR: Trata de olvidar los pequeños roces y dialoga con tu pareja. No te tomes tan a pecho una discursión que tendréis, ya que se solucionará.

LEO

SALUD: Si notas ardor de estómago, puede ser un aviso para que vigiles tu alimentación. Con un poco de control, el remedio será rápido y eficaz.

DINERO: No quieras llevar un ritmo de vida superior al tuyo. Te ofrecerán un nuevo trabajo que debes considerar.

AMOR: No juegues con los sentimientos de la gente ni intentes despertar los celos de tu pareja si la tienes, esto empeorará la relación.

CÁNCER

SALUD: Intenta tranquilizarte, puedes tener alguna crisis nerviosa debido a un exceso de estrés y cansancio. Intenta descansar.

DINERO: No escondas tus objetos de valor en lugares que luego no puedas recordar. No te fíes de amigos recientes que pueden engañarte.

AMOR: Encuentros felices y amaneceres llenos de pasión. Levantas envidias por la atracción que despiertas. Organiza una velada romántica.

GÉMINIS

SALUD: Puedes tener un catarro nasal y confundirlo con una alergia. Acude al médico y no te automediques. Tu cabello necesita más atención.

DINERO: No es un buen momento para reclamar tus derechos y trata de ganarte la confianza de tus jefes. Buen momento para cambiar de casa.

AMOR: Precipitarte en tomar una determinación resulta imposible si hablamos del corazón. No te enamores de nadie a primera vista.

TAURO

SALUD: Si tienes niños debes tener cuidado con las pequeñas molestias que en esta época del año les afectan. Vigila lo que comen.

DINERO: No te metas en líos o demandas para negociar o reclamar alguna cuantía económica porque todo te saldrá mal. Actúa con prudencia.

AMOR: No soportas que te espíen o tener que dar explicaciones a cada minuto. Con mala cara no solucionas nada, es mejor que hable.

ARIES

SALUD: Tu estado será bueno, pero sentirás agobio al cuidar más a tu familia, y los niños te crearán problemas y tensiones. Vigila tu imagen.

DINERO: Un amigo podría pensar en hacer un negocio contando contigo. La sociedad puede funcionar siempre que seas tú quien lo controle.

AMOR: Si tienes una relación con alguien del trabajo, la cosa no saldrá bien. Buen momento para conocer a gente nueva. ¡No te quedes en casa!

*Teléfono Gabinete Rappel: 806 51 41 61