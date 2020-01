PISCIS

SALUD: Podrías sentirte empachado por comer algo que no te sienta demasiado bien pero que te encanta. Las infusiones te ayudarán.

DINERO: Si te ofrecen un trabajo en equipo, piénsalo bien, porque, aunque no te gusta depender de nadie, puedes ganar mucho dinero.

AMOR: Te reencontrarás con una persona que formó parte de tu pasado, lo que te hará mucha ilusión. No te cierres en banda.

ACUARIO

SALUD: La garganta es la parte de tu organismo que se sentirá más sensible esta semana. Protégela y no abuses de las bebidas frías.

DINERO: Te puede surgir la necesidad de ganar un poco de dinero extra que te permitirá comprar un capricho que tienes.

AMOR: Vas a estar ilusionado con una relación que será más de morbo y coqueteo que de sexo. Te gusta levantar pasiones, pero te pierdes.

CAPRICORNIO

SALUD: Cuídate, porque es posible que te enfríes o cojas un catarro que te cause una tos muy molesta. Si sales por la noche, abrígate.

DINERO: Una afición podría ser el origen de una ganancia económica si eres capaz de dirigirla hacia un negocio.

AMOR: No seas déspota con tu pareja y no juegues con sus sentimientos. Te gusta provocar celos y eso, es un juego muy peligroso.

SAGITARIO

SALUD: Un berrinche, un disgusto o una situación con excesiva tensión te pueden causar un derrame en un ojo. Si ocurre, vete al médico.

DINERO: Etapa muy creativa. Tendrás suerte al encontrar colaboradores y buenos compañeros. Antes de comprar, consulta con expertos.

AMOR: Las discusiones serán tu perdición estos días, mientras que la armonía será tu vía de acceso a quienes te quieren. Tú eliges.

ESCORPIO

SALUD: Desinfecta bien cualquier herida que te hagas o terminará convirtiéndose en algo serio. No te preocupes si tienes que ir al médico.

DINERO: Aprovecha las oportunidades que tienes para demostrar tu valía. No compres algo a un amigo porque la operación puede salir mal.

AMOR: En una reunión descubrirás que alguien que consideras amigo se está enamorando de ti. Si no te gusta, no juegues con sus sentimientos.

LIBRA

SALUD: Un granito se podría enquistar y fastidiarte, pero no dramatices y controla tus nervios. No recurras a remedios caseros.

DINERO: Te saca de quicio que te manden, pero llega el momento de asesorarte frente a decisiones económicas.

AMOR: Alguien se merece todos tus mimos, así que deja de frenarte y no seas tacaño con lo que sientes, así todo marchará mejor.

VIRGO

SALUD: Unas inoportunas anginas te tendrán fastidiada un par de días. Si llevas un régimen, quizás sería bueno que lo cambies.

DINERO: Te puedes ilusionar con la compra de un coche, pero piensa en tus necesidades antes de lanzarte. Si pides un crédito, te lo darán.

AMOR: Podrías encontrar a una persona estupenda, pero que viva en una ciudad diferente, con lo que todo se complicará.

LEO

SALUD: Pon en práctica eso de la relajación, la vida sana y demás palabras positivas. A veces te portas como si tu cuerpo fuera tu enemigo.

DINERO: No te quejes tanto, porque en tu trabajo todo marcha estupendamente. Habrá muy buen rollo con tus jefes y tus compañeros.

AMOR: Andas más decaído de la cuenta y te agobian tonterías y fantasmas que sólo ves tú. Evita sacar de quicio tus relaciones.

CÁNCER

SALUD: Comer demasiado fuera de casa te puede llevar a sentir empacho, pero no olvides que tú eliges el menú y decides cuándo terminar.

DINERO: Te pagan bien en el trabajo y vas a poder afrontar un pequeño extra, pero recuerda sólo pequeño. El número 4 te va a sonreír.

AMOR: Momentos tranquilos en los que no hay broncas y todo parece que ha mejorado. En la familia habrá un lío por una boda.

GÉMINIS

SALUD: Acudir a un balneario o a un lugar donde hagan terapias de relajación te pondrá en forma. La vida agitada te provoca mucho estrés.

DINERO: Si no tienes trabajo te llamarán para que hagas varias entrevistas. De momento, no pidas dinero, intenta arreglarte con lo que tienes.

AMOR: La soberbia de los demás te mata, y tu relación te aburre, pero no tomes decisiones en un tiempo. Si no tienes pareja, no te agobies.

TAURO

SALUD: Tu organismo estará sensible, ten cuidado con lo que comes. Cuídate un poquito más, y te sentirás lleno de energía..

DINERO: Buen momento para vender o negociar con cualquier cosa. Si te ganas la vida como intermediario o en los negocios.

AMOR: Las relaciones se presentan tranquilas, tendrás gancho con los amigos. Estos días la pasión quedará algo relegada.

ARIES

SALUD: Te obsesiona mucho la alimentación, no corras riesgos innecesarios y acude a un especialista, para que te asesore.

DINERO: Está claro, nadie hará tu trabajo como tú, pero de ahí a ser imprescindible va un trecho. Mira más a tu alrededor, reflexiona y actúa.

AMOR: Te dejas querer y tú no muestras tu afecto. Intenta cambiar y demostrar que estás enamorado, ya que no es muy normal en ti.

