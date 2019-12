PISCIS

SALUD:

Un catarro te provocará picor de ojos. No estaría mal que te revisaras la vista. Si sigues algún tipo de tratamiento médico, mejorarás.

DINERO:

Alguna persona mayor de tu familia necesitará urgentemente de tu ayuda económica, así que no le regatees nada. Tendrás mucha suerte.

AMOR:

Con tu pareja, siempre estáis como el perro y el gato, pero al término de cada discusión no dudáis en perdonaros.

ACUARIO

SALUD:

Este mes tus defensas están levemente reducidas, pero en estos momentos disfrutas de un tranquilo período de vacaciones. Aprovechalo.

DINERO:

Durante estos días debes ser prudente a la hora de realizar gastos innecesarios. De este modo tu economía se verá recompensada.

AMOR:

Harás las paces con alguien con quien estabas un poco distante, y eso te reconforta. Procura llevarte bien con tu pareja.

CAPRICORNIO

SALUD:

Durante el fin de semana, te sentirás algo indispuesto. No pruebes nada que no tengas costumbre de comer. Evita las comidas pesadas.

DINERO:

Te pagarán un dinero que no esperabas. Si estás pensando en iniciar un negocio con un familiar muy querido, no lo dudes y ponte a ello.

AMOR:

La vida en pareja no te tiene contenta, por eso no paras de fijarte en otros. Piensa si te conviene.

SAGITARIO

SALUD:

Ten cuidado con el modo de pisar al andar, ya que esta semana serás más proclive a sufrir alguna torcedura, en concreto de tobillo.

DINERO:

La Fortuna está de tu lado, con lo que cualquier preocupación con el tema del trabajo o el dinero tendrá un desenlace positivo.

AMOR:

Durante estos días experimentarás grandes sensaciones hasta ahora desconocidas para ti. Disfrútalas.

ESCORPIO

SALUD:

Puedes pagar los excesos de las comidas de estas fiestas si no te controlas un poco. No te operes de algo que no sea grave.

DINERO:

Te verás en medio de un reparto o teniendo que ser tú quien organice un dinero o unos pagos entre los miembros de tú familia.

AMOR:

Buen momento para enamorarte y compartir tu corazón con una persona maravillosa y muy sensible. Te harán un regalo con mucho amor.

LIBRA

SALUD:

Procura comer todo despacio y masticarlo bien. ¡Ah! y modérate con el alcohol, que sabes que tu cuerpo no suele asimilarlo bien.

DINERO:

No prestas atención a tus tareas y cometes muchos errores. Si no lo solucionas pronto, puede que a tu jefe se le acabe la paciencia.

AMOR:

Estás llena de vitalidad y con ganas de empezar a salir con alguien en serio. Lo conseguirás, en el momento que te lo propongas.

VIRGO

SALUD:

Dejar de comer ciertos alimentos no te hará adelgazar y por el contrario, te puedes provocar una anemia. Ten mucho cuidado.

DINERO:

No dudes en hacer alguna inversión inmobiliaria, pues te hará ganar dinero. Si tienes una corazonada, aprovéchala, te beneficiarás.

AMOR:

Tienes una relación estable y te adaptas a ella evitando las situaciones raras. Tu familia te quiere mucho y puede beneficiarte.

LEO

SALUD:

Los nervios y la tensión no te abandonan. Por eso, tu sueño se verá afectado. El deporte y la gimnasia harán que te relajes.

DINERO:

Ahora verás cómo empiezan a abrirse puertas en tu horizonte laboral. No desaproveches la ocasión o puede que más tarde te arrepientas.

AMOR:

Dejáis atrás una etapa crítica en vuestra relación. Ahora comienza un período pletórico para ambos.

CÁNCER

SALUD:

Estás predispuesta a pequeños contagios y por ello debes ser más aseada que nunca. Presta atención a los herpes.

DINERO:

Puedes acabar todo lo iniciado en estudios y negocios. Sigue con tus proyectos. Gracias a tu esfuerzo podrás ganar más dinero.

AMOR:

No te pongas celosa por lo que te cuenten, porque no tienes motivos. Valora el tiempo y la fuerza de tu relación. Riesgo de un embarazo.

GÉMINIS

SALUD:

Sigue acudiendo al gimnasio como de costumbre, porque estás consiguiendo una figura envidiable.

DINERO:

Tienes demasiadas tareas a tu cargo, plantéalo en el trabajo y pregunta si pueden delegarte otras obligaciones más fáciles de llevar.

AMOR:

En estos días, vivirás emociones fuertes con alguien que nunca imaginaste que podía atraerte. Aprovéchalas.

TAURO

SALUD:

Te recuperarás de un pequeño catarro pero puedes caer en otro. Tendrás los ojos llorosos y un molesto moqueo, pero estarás bien.

DINERO:

Si has comprado lotería, estate atenta, porque tu número tiene muchas posibilidades de que sea agraciado con uno de los premios.

AMOR:

Aunque te cueste, procura disimular tu disgusto y mal humor con la familia y, sobre todo, trata a tu pareja con más deferencia y cariño.

ARIES

SALUD:

Evita las caídas y los golpes en lugares públicos. Podrías recaer si has tenido algún problema digestivo.

DINERO:

Recibirás un regalo que te hará mucha ilusión. Utiliza alguna recomendación si quieres cambiar de trabajo o entrar en una sociedad.

AMOR:

Sigues sin hacer caso a ese amigo que tanto te necesita y eso te crea un gran sentimiento de culpabilidad. Más vale que cambies.