La Policía Nacional investiga el paradero de un hombre que intentó secuestrar a una niña de tres meses en la UCI del Hospital Clínico de Valencia. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando, según la denuncia de la madre, el presunto secuestrador se hizo pasar por médico e intentó llevarse a la menor con la excusa de realizarle unas pruebas, aunque esta mujer se negó.

Las autoridades todavía no han identificado al supuesto agresor, aunque creen que podría conocer a la familia y cuentan con una descripción muy detallada, así como con las imágenes de las cámaras de seguridad. Tiene unos 30 años, mide 1,70 metros, es de barba y pelo moreno y tez muy oscura. Además, la madre de la pequeña ha explicado que tenía acento argentino y vestía un jersey azul marino y zapatos de piel.

Según recoge el diario 'Levante', los investigadores sospechan que conoce a la familia porque al llegar al centro hospitalario, preguntó por la pequeña utilizando su nombre y primer apellido. Una vez llegó a la habitación, comenzó a hacerle preguntas a la madre e, identificándose como médico, intentó llevarse a la menor.

Sin embargo, el desconocido no llevaba bata como el resto de sanitarios y esto le hizo sospechar a la mujer, que le dijo que no podría llevarse a su hija hasta que no hiciera una pregunta a la enfermera. Tras escuchar esto, el sospechoso salió corriendo de la zona. Entonces, el responsable de Pediatría envió una alerta a todas las unidades neonatales de los hospitales.

Además, la Policía Nacional pidió máxima difusión en todos los centros sanitarios por si eligiera a sus víctimas al azar, aunque no se ha vuelto a producir un caso similar en la zona. Esto, sumado al hecho de que preguntara por la pequeña en concreto, les lleva a creer que conocía a la familia, aunque los padres han indicado que no saben de quién se trata.