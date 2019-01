Un hombre pasa un mes encerrado en un baño a oscuras por 100.000 dólares

Rich Alati, jugador de póker, decidió aceptar este reto después de discutir con un compañero de profesión, Rory Young, sobre el aislamiento como forma de tortura. Él aseguró que aguantaría un mes encerrado en un espacio minñusculo, y así lo hizo. El reto consitía en pasar 30 días aislado y a oscuras. Si lo conseguía ganaba 100.000 dólares de su amigo, si no él los tendría que pagar.

El reto se preparó en una casa de Henderson, Nevada (EEUU),y acondicionaron un baño relativamente espacioso insonorizándolo y cerrándolo para que no entrara absolutamente ni un rayo de luz. La apuesta le salió mal a Rory Young, que tuvo que pagar a su amigo Rich Alati.

Eso sí, no le tuvo que dar los 100.000 dólares apostados porque no estuvo un mes completo encerrado. Y no porque él abandonara. Rory Young quiso evitar pagar la totalidad de la apuesta y le pidió a Alati que saliera en el día 20. De esta manera, sólo tuvo que pagar la parte proporcianal al encierro que fueron 62.400 dólares.

¿Y tú, serías capaz de aguantar? Rich Alati lo hizo gracias al yoga y la meditación. Eso sí, el jugador de póker sufrió mucho, tal y como ha desvelado en una entrevista a The Action Network. Admite que sufrió alucinaciones, que veía luces y ventanas donde no las había, incluso un día llegó a ver un tren.

“Solo tuve que convencerme de que no era real. Las alucinaciones no se detuvieron, pero simplemente quité el miedo de la ecuación y comencé a abrazarlo. Cuando veía la habitación llena de burbujas blancas me decía a mí mismo ‘sé que esto no es real, pero voy a aceptarlo’ y tuve una divertida fiesta de burbujas” asegura Alati.

Para el encierro sólo se pudo llevar una esterilla para hacer yoga o aceites para el baño, nada de tener un móvil, televisión o radio con la que divertirse. Pasaba los días durmiendo hasta 12 horas, dándose un baño, comer, meditando, haciendo yoga y mucho ejercicio. La comida se la daban a diferentes horas, para hacerle perder la noción del tiempo.

Una productora se interesó por el reto y lo grabó 24 horas. Gracias a ese sistema Young podía ver que no se estaba saltando las normas. A los 15 días le dijo que podía abandonar si le pagaba 50.000 dólares, pero él siguió. Días más tarde fue al revés: Young le ofreció 25.000 dólares si abandonaba, pero lo rechazó. Hasta que el día 20 la cifra se quedó en 62.400 y abandonó.