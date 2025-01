Un hombre mata a tiros a su exsuegra cuando defendía a su hija en Torreagüera (Murcia)

Una mujer de 78 años ha muerto tiroteada en la pedanía murciana de Torreagüera después de que su exyerno le disparase. El homicidio tuvo lugar cerca de las ocho y media de la tarde en un local de restauración -ubicado en el número 80 de la calle Mayor- en el que anteriormente había un asadero de pollos y en el que al parecer se estaba celebrando una fiesta. El hombre, un exvigilante de seguridad de 58 años, fue detenido y se le intervinieron dos armas aunque solo se sirvió de una para acabar con la de vida de su exsuegra, según han confirmado a laSexta fuentes de la Guardia Civil.

Según relataron varios testigos a algunos medios de comunicación, la mujer se interpuso entre el autor de los disparos y su hija, es decir, la novia del presunto asesino, para defenderla. Conocida la relación entre víctima y el hombre, el alcalde de la localidad, José Ballesta, ha hablado de un crimen machista en la red social X, donde también ha condenado "la violencia de género que destruye vidas y familias": "No podemos permitir que esto siga ocurriendo", ha concluido. De confirmase se trataría de la primera víctima del 2025.

A pesar de que el Ministerio de Igualdad no no ha confirmado este extremo, también el presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha expresado sus condolencias a los familiares de la víctima y la "condena más contundente ante actos deleznables como este": "La violencia de género no tiene cabida en nuestra sociedad", ha apostillado en una publicación en redes sociales..

En el local, se celebraba una fiesta pues colgaban en el escaparate una bandera de Colombia y había globos hinchados como decoración. De hecho, según apunta el medio local 'La Opinión de Murcia', "los propietarios solían reunirse con otros miembros de su familia y allegados en el interior del bajo para celebrar ocasionalmente fiestas privadas o encuentros como el que tenía lugar este miércoles por la noche".

En el lugar del tiroteo se personaron agentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, y de la Policía Local, que solicitaron asistencia sanitaria urgente, después de que varias llamadas alertaran de lo sucedido a Emergencias. Dos ambulancias del 061 se desplazaron al lugar de los hechos y los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no dieron resultado, por lo que finalmente se retiraron mientras se esperaba la llegada de las autoridades judiciales y del médico forense. Además, un equipo de ayuda psicosocial de Protección Civil se activó para apoyar a los familiares de la mujer fallecida.

*El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas para que no aparezca.