En una tienda de alimentos de Elche (Alicante) parecía un día cualquiera. Noelia León estaba cortando pizzas, cuando de repente llega un hombre y se monta en su caballo para hacer la compra. El jinete ha tenido que ser expulsado de la tienda por la Policía Local, pero la dependienta ha señalado a laSexta Noticias que no hubo ningún daño.

"Me pidió un trozo de pizza y yo me quedé en shock e intenté normalizar todo un poco", ha contado Noelia a este medio. El hombre no tenía muy claro el trozo que quería, por eso, se lo toma con calma, mientras, ella no da crédito. El jinete vuelve a entrar y vuelve a sorprender, tal como muestran las imágenes desde el interior de la tienda que puedes ver accediendo al vídeo de esta noticia.

"No llevaba dinero, no compró nada", ha asegurado. La Policía Local, que casualmente estaba patrullando por la zona, fue quien le invitó a salir de la tienda de forma insistente. Y a pesar de lo chocante de la escena, explica Noelia, "no hubo daños, el caballo era macho, era tranquilo y el hombre también era un chico normal". Además, era un cliente habitual.

Los agentes le acompañaron hasta su finca mirando que no interrumpiera la circulación y allí le pidieron la documentación del animal. Pero Noelia ha vivido una situación surrealista que, sin duda, tardarán en olvidar: "Ahora estamos en todos los sitios". Además, esta escena termina con una denuncia al jinete por parte de la Policía.