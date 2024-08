El hombre de 34 años que se ha atrincherado este sábado en casa junto a sus padres en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra ha sido finalmente detenido por la Guardia Civil. Según apuntan a laSexta, ha salido de la vivienda por su propio pie tras horas encerrado en el domicilio.

Este individuo había sembrado el pánica en el pueblo después de haber salido a la calle con un cuchillo de dimensiones considerables. A su encuentro fueron algunos agentes de la Guardia Civil, a los cuales no dudó en amenazar. De hecho, los vecinos han grabado como el detenido, vestido con una camiseta roja, advertía a los agentes de que se "piraran" de su "puta calle", al mismo tiempo que les adelantaba que no le iban "a llevar": "Me voy a ir a mi casa tranquilo". Incluso, llega asegurar no tener "miedo a la muerte".

Después, el hombre, de Madrid, caminó hacia la vivienda con el cuchillo todavía empuñado y apuntando a uno de los agentes que trataba de hacerle cambiar de opinión. El joven accedió al interior de la casa, en cuyo exterior se desplegó un dispositivo por parte de Seguridad Ciudadana. También se acercaron al lugar algunas de la Comandancia para tratar de que depusiese su violenta actitud.

Por el momento, siguen sin conocerse las causas que han llevado a esta situación que ha tenido en vilo a la localidad pacense desde que empezó entre las 15:30 y 16:00 horas hasta última hora de la tarde. También se desconoce si el individuo se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente.