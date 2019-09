A través de las redes sociales se han vuelto virales las imágenes de un hombre que reparte collejas por las calles de la ciudad de Barcelona cuando pilla en acción a un carterista.

Como muestran las grabaciones, este hombre -Álex- trata de atajar los hurtos y no duda en tomarse la justicia por su mano.

Cuando los ladrones se encuentran totalmente desprevenidos, él se acerca sigilosamente sin ser visto y, finalmente, termina dándoles una colleja. En ese momento, la mayoría de los carteristas se quedan perplejos y aprovecha para recriminarles lo que han hecho.

Sin embargo, también ha habido casos en los que los ladrones se han encarado violentamente a él y se han vivido momentos de gran tensión. "Me encanta dar collejas" o "corre, o te llevas otra", se le escucha decir en sus grabaciones.

Muchos internautas han defendido a este hombre y hay quienes lo consideran todo un justiciero. No obstante, también algunos critican su actitud al considerar que este tipo de actos no debe hacerlos un ciudadano particular. Por ahora, la cuenta de Twittter en la que se han subido las imágenes, @Alex15776509, ha sido suspendida por incumplir las reglas de esta red social.

La situación de inseguridad en Barcelona ha aumentado en los últimos meses. En lo que va de año ha habido 12 homicidios y más de 1.500 robos con intimidación, una cifra que supone un incremento de un 80% respecto a 2018.

A pesar de estas cifras, los Mossos no hablan de incremento de la inseguridad. Mientras, Ayuntamiento y Generalitat intercambian reproches y desde el Gobierno aseguran que ayudarán con agentes de Policía Nacional.