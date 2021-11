Hilaria Baldwin ha vuelto a pronunciarse sobre el accidente que protagonizó su marido durante el rodaje de 'Rust' en el que falleció la directora de fotografía del 'western'.

En declaraciones a 'The New York Post', la mujer de Alec Baldwin ha confesado que se siente preocupada por su "salud mental". "Necesita espacio para que yo me ocupe de él y de su salud mental. Lo que pasó es algo terrible y se siente fatal", ha explicado.

Asimismo, ha desvelado que cuando ella se enteró de lo ocurrido se montó en el coche con sus hijos y, sin un destino fijo, comenzó a dar vueltas. "No sabía a dónde iba, simplemente conducía, daba vueltas y vueltas con mis hijos", ha añadido al respecto.

Este fin de semana compartió en Instagram una fotografía de su mano y la de su marido junto al texto 'te amo y estoy aquí' y hace una semana difundió un mensaje de apoyo para la familia de la joven que falleció durante el accidente.

Por su parte, el actor y productor ha confirmado que la película no continuará rodándose y se ha retirado temporalmente. Además, muy conmocionado, declaró ante los medios hace unos días que la trabajadora que falleció era su "amiga", su "familia".

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de octubre durante el rodaje de un 'western' que Alec Baldwin protagonizaba y producía. Un ayudante de dirección le proporcionó una pistola que, en principio, contenía balas ficticias. Cuando el actor fue a probarla hirió de muerte en el estómago a su directora de fotografía. Días después, el ayudante confesó que no revisó el arma antes de entregarla.