"Una de mis peores pesadillas se hizo realidad esta mañana". Así arranca la publicación de Lori Keeney, una madre de Oklahoma (EE.UU.), que sufrió un ataque de convulsiones mientras se bañaba en la piscina de su casa. El suceso podría haber acabado en tragedia de no haber sido por la heroica actuación de su hijo de 10 años, Gavin, quien intervino y la salvó.

La mujer compartió en redes el momento grabado en las cámaras de seguridad de su casa. Según relata, el niño acababa de salir de la piscina y se encontraba en el porche cuando escuchó a su madre tener el ataque. Ni corto ni perezoso, se lanzó al agua para salvarla.

"¡Mirad a mi vídeo salvándome la vida!", escribe en la publicación de Facebook. "Saltó dentro... Incluso el perro intentó entrar. Me lleva hasta la escalerilla y entonces mi padre llega", explica. "No pudo creer lo que acabo de decir. No puedo creer que esté tecleando esto (...) ¡Gracias a dios por poner a este maravilloso ser humano en mi vida!", sigue en la publicación.