El hermano de Teresa Romero: "Sanidad está escurriendo el bulto hacia mi hermana"

La auxiliar de enfermería contagiada por ébola, Teresa Romero, continua estable dentro de la gravedad, según han informado fuentes hospitalarias. Su hermano, Ramón Romero, ha asegurado en 'Espejo Público' no conocer más datos sobre el actual estado de salud de Teresa. "La familia sabemos prácticamente lo mismo que los medios de comunicación".

En las últimas horas, Ramón no ha podido contactar ni con su hermana ni con su cuñado, Javier Limón, que también permanece aislado y en observación en el Hospital Carlos III de Madrid. "Los móviles no están operativos desde hace horas". Ramón no ha querido dar más detalles sobre la evolución de su hermana.

Sobre las polémicas declaraciones del consejero de Sanidad sobre Teresa Romero, Ramón sostiene que tan sólo es más de lo mismo. "Están escurriendo el bulto hacia mi hermana, y no hay más. Detrás de toda esta situación hay más gente, independientemente del fallo de mi hermana".

Ramón ha explicado cómo su hermana le avisó el pasado sábado de que no acudiera a casa a visitarla. "Me dijo: no vengas. Yo llegué a bromear con ella sobre el virus cuando me dijo que se encontraba mal, ya que sé en que consiste su trabajo. Por su contestación me dio a entender que estaba con la mosca detrás de la oreja".