Helena viajará a Lisboa para pedir al cónsul que le ayude a recuperar a sus hijos

AYER ENTREGARON A LOS NIÑOS A SU EX MARIDO

Helena no sabe dónde están sus hijos. A última hora de la tarde, su ex marido le llamó por teléfono, le dijo que no se preocupara pero no le confirmó si se ha llevado a los niños a Portugal o si todavía siguen en España. No pudo hablar con sus hijos pero Helena no tira la toalla. Asegura que este fin de semana se irá a Lisboa para pedir ayuda en el Consulado.