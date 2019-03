"Hay mecanismos legales que habilitan la expropiación de la patente para el tratamiento de la Hepatitis C"

EL LABORATORIO MULTIPLICARÍA SUS BENEFICIOS CON CADA PASTILLA

El elevado precio del tratamiento de Hepatitis C es el escollo para los enfermos. Tratamientos como Sovaldi, de unos 25.000 euros porpersona, no llegan a los pacientes a pesar de que los médicos sí están dispuestos a recetarlos. Mientras, los gobiernos autonómicos y el Ministerio, deciden los criterios para suministrarlo, los pacientes se desesperan. La solución puede pasar por la expropiación de una patente, como reclama UPyD y Podemos, que requiere tiempo, justo lo que no tienen.