Sanidad busca ganar tiempo para no pagar el Sovaldi a los enfermos de Hepatitis C

PODEMOS Y UPYD PROPONEN EXPROPIAR LA PATENTE

Sanidad busca alternativas para no tener que pagar el Sovaldi a todos los enfermos de Hepatitis C. Este 2015 se van a aprobar dos nuevos medicamentos, que podrían ser más baratos e igual de efectivos. Pero a los enfermos lo que les falta precisamente es tiempo. Cada día mueren en España 12 enfermos de Hepatitis C.