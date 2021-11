Una niña de 15 años murió y ocho personas resultaron heridas durante la noche de Halloween tras sufrir una intoxicación de monóxido de carbono, debido a una mala combustión de un grupo electrógeno, en un local de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Los padres de la menor han explicado a laSexta que recibieron un mensaje de su hija diciéndoles que les informaría sobre el lugar en el que se encontraba para que pasaran a buscarla. Sin embargo, de un momento a otro dejó de contestarles por WhatsApp y tampoco atendía a las llamadas al teléfono.

Entonces, sus progenitores decidieron ir a buscarla por el pueblo hasta que se encontraron con uno de sus amigos, que les dio la ubicación del lugar de la fiesta. "En un principio fuimos los tres solos, pero estaba lloviendo a mares y no veíamos nada", ha explicado a laSexta José Vicente Galán, el padre de la menor.

Entonces, decidieron dar aviso a la Guardia Civil pero cuando los agentes lograron entrar ya era tarde. La joven murió poco después, aunque sí lograron sacar con vida a dos adolescentes que se encuentran graves en la UCI, y a otras cuatro personas que están ingresadas en observación.

Los padres no entienden por qué el Ayuntamiento, si conocía que allí había fiestas, no tapió el local. "Si yo no llego a alarmarme, ahora estarían todos muertos", ha advertido Eva Domínguez, la madre de la joven fallecida. Mientras que su marido ha asegurado que "los vecinos mismos lo pueden decir, que hay denuncias, que aquí vienen todos los fines de semana". "¿Por qué no precintan eso?", ha cuestionado.

Si bien, desde el Consistorio aseguran que el local estaba cerrado y a la venta. "Nos consta que el local se cerró y que estaba a la venta", ha indicado David Pinillos, segundo teniente de alcalde de Azuqueca de Henares.

Por su parte, los dos guardias civiles que resultaron afectados al entrar al local fueron atendidos en el hospital de Guadalajara y después dados de alta. Según las primeras pesquisas, se cree que ha sido una intoxicación por monóxido de carbono, debido a la mala combustión de un generador.

El suceso ocurría en un local situado en la avenida de la Constitución, en Azuqueca de Henares, a las 00:48 horas de este lunes. Todos los afectados fueron trasladados en diversos vehículos sanitarios al Hospital Universitario de Guadalajara, salvo una menor de 15 años que fue llevada en una UVI al Hospital Príncipe Felipe, de la localidad madrileña de Alcalá de Henares.