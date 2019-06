Superar el límite de polución en un medidor ya viola la ley, aunque sea solo en uno de todos los que hay en las ciudades españolas. "Con una única estación en tu territorio que incumpla la ley tienes que poner en práctica un plan que reduzca la contaminación", explica Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.

Así lo dice también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recuerda que los tribunales nacionales pueden controlar la ubicación que ayuntamientos y comunidades eligen para las estaciones de mediación.

"Los gobiernos no van a tener pretexto para no actuar, derogar Madrid Central va a ser una auténtica ilegalidad, porque lo que tienes que hacer es ampliarlo para que no se superen los niveles máximos", recuerda Segura.

En España, una de cada tres personas vive en zonas donde se superan los límites máximos. Además, el país gasta más de 3.600 millones de euros en tratar enfermedades por contaminación, algunas de ellas, mortales.

"El cáncer, el infarto o la angina de pecho", enumera Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón, quien también señala que "medio millón de personas muere por contaminación en Europa".

En la actualidad, 280 ciudades europeas cuentan con zonas de bajas emisiones, mientras que en España solo está Madrid Central. Eso sí, se espera que en 2023 las tengan todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Por todo ello, miles de personas han salido a la calle en Madrid para exigir a Martínez Almedia que no elimine Madrid Central.