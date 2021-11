La mano abierta, el pulgar hacia dentro y los cuatro dedos encima. Este gesto ha salvado a una mujer de su maltratador. Ha sido en Barcelona, en la sala de espera del Hospital El Pilar. LaSexta ha hablado con una de las trabajadoras de este centro médico que reconoció este gesto de socorro, y nos ha contado el nerviosismo con el que la víctima lanzó su mensaje. Ella estaba en el mostrador al que se acercó la joven cuando se produjo el aviso.

La mujer, que acudía a una cita médica, se acercó a ella y, en un descuido de su pareja, pudo lanzarle, con mucha discreción y miedo, la señal de alerta. "(El hombre) estaba todo el rato encima de ella, no la dejaba hablar, no dejaba que se comunicara". ¿Cómo lo hizo sin que su acompañante se percatara? "Tapó el gesto con un papel. Estaba con un papel y me estaba haciendo el gesto", cuenta la trabajadora del hospital. Evitó así que su presunto maltratador se diera cuenta de una llamada de socorro que ella captó rápidamente.

"Yo le dije que tenía que ir hacia la consulta del final del pasillo y yo fui por el otro lado de la sala para así poder llegar y que el agresor no se diera cuenta", ha explicado la empleada del Hospital El Pilar, que ha añadido que en este punto ya pudo hablar con la víctima: "Ella me explicó que la persona con la que venía la maltrataba, la insultaba y le pegaba. Con mis compañeros, procedimos a llamar a los mossos".

Los mossos llegaron de inmediato y, una vez prestadas declaraciones, el hombre, de 64 años, fue detenido. Este simple movimiento, el de abrir la palma de la mano, meter el pulgar hacia dentro y taparlo con los otros cuatro dedos, surgió hace apenas un año en una campaña realizada por una fundación de mujeres de Canadá. En ella, una víctima simula pedir una receta de cocina mientras hace la llamada de auxilio.

Hace sólo unos días, en Estados Unidos, una adolescente de sólo 16 años que había sido secuestrada por un hombre también hizo la señal de alerta mientras viajaban en el coche. Fue un conductor el que avisó a la policía, que se puso en marcha rápidamente y finalmente pudieron rescatarla y detener al hombre que la raptó. Un gesto que se ha hecho viral, dando la vuelta al mundo. Gracias a ello, por primera vez en España ha servido para lanzar una alerta.