laSexta ha hablado este martes con algunos de los agentes que participaron en un angustioso rescate a un niño de dos años que se ahogaba mientras dormía en su domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas, al sur de la capital. Los policías han explicado que lo importante en estos casos es mantener la calma. Para el padre del pequeño Samba son "héroes" puesto que llegó a pensar que perdía a su hijo, hoy se muestra en absoluto estado de felicidad ante nuestras cámaras.

En el vídeo principal de este noticia se puede ver cómo se pasa de un momento de máxima tensión en el que los agentes practican maniobras de primeros auxilios al pequeño, al vivido durante la mañana de este martes en el que los vecinos de Samba le saludan con evidente felicidad.

Solo han pasado cuatro días desde que la actuación de un grupo de agentes de la Policía Nacional salvase la vida del niño de dos años que este martes ya se mostraba contento, sin secuelas, junto a sus hermanos y su mochila al colegio. Su padre, Harouna, ha agradecido "de corazón" el comportamiento de los agentes que acudieron al domicilio que ha calificado como "los héroes de este niño".

Y es que su pequeño estuvo a punto de morir mientras dormía. Según ha relatado el progenitor, fue cuando "el bebé se despertó con convulsiones" cuando comprobaron que no respondía a los estímulos: "Lo tenía, lo sacudía y le decía '¡Samba despierta!', pero no reaccionaba".

Ocurrió el pasado viernes en Madrid y la Policía Nacional llegó casi al momento. Manuel Martínez fue el primer agente en coger al niño que, tal y como ha relatado, cuando llegaron "estaba en el suelo boca abajo" mientras su padre lloraba. En ese momento asegura "se pasan muchas cosas por la cabeza, pero sobre todo que el niño recuperase la consciencia y la respiración".

Afortunadamente, el bebé reaccionó aunque continuaron reanimándole encima del capó del coche patrulla. "Está parpadeando y todo", decía uno de los agentes presentes, según se observa en las imágenes que acompañan a estas líneas. En las que también se puede ver cómo instantes después llegó la ambulancia a la que acudieron a la carrera con el niño en brazos.

Jorge Aguirrezabal es otro de los agentes que atendió al pequeño Samba en lo que se ha convertido en una actuación vital. Aguirrezabal ha explicado que el hecho de saber que "si no es por la rápida intervención el niño hoy no podría haberlo contado reconforta muchísimo". De hecho, el padre del pequeño ha asegurado que "pensaba que perdía al niño" mientras pensaba "se acabó" porque Samba "no respiraba".